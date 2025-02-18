"Ми прийшли до цього жаху": актор "Сватів" пішов проти Путіна і розкрив, чому

Олександр Феклістов відверто розповів, що думає про напад Росії на мирну Україну.

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Зірка "Сватів" розповів про повномасштабне вторгнення Росії в Україну / Колаж Главред, фото скріншот

Ви дізнаєтеся:

Що говорить зірка "Сватів" про війну

Яку відповідальність відчуває артист

Відомий російський актор Олександр Феклістов, який грав у серіалі "Свати", виступив на захист українців на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дав нове інтерв'ю.

Як розповів він у розмові з Катериною Гордєєвою, на початку війни, він постійно бачив, як до росіян звертаються українські колеги, закликаючи не мовчати.

"У мені це все вирувало. Це був багатоденний і багатогодинний діалог із собою, і в якийсь момент я дістав телефон і зробив це", - говорить він про відео, яке артист записав у перші місяці вторгнення Росії.

Феклістов дав відверте інтерв'ю / Скриншот

За словами зірки "Сватів", коли він відправив те відео своїм колегам, вони в один голос сказали, що це відео не потрібно публікувати. "Але я наполіг на своєму. Мені здається, що якусь частку співчуття і віри вони отримали", - ділиться артист.

Феклістов також додає, що його ніхто не просив видаляти відео, але замість цього просто закрили вистави з формулюванням: "Через виступ у публічному просторі".

За словами артиста, він має велике коло спілкування і друзів із Росії, але також має друзів з України. "Це вічна історія - це ми або це я. Це я чи це вони зробили це. Звичайно, це ми. І звичайно, це я. Це все стало одне й те саме. Це ми прийшли до цього жаху, ми, всі разом", - відповів актор на запитання про те, чи соромно йому бути росіянином.

Феклістов дав відверте інтерв'ю / Скриншот

Він також відчуває свою провину за те, що "відмахувався". "Я говорив собі внутрішньо, що я з цим дурнем розмовляти не буду. Або я не хочу розмовляти на ці теми про людину, у якої недостатньо інформації. І внутрішньо себе виправдовував, кажучи, що, мовляв, ну зрозуміло, що в неї недостатньо інформації. Тому що вона лінується і не може освоїти комп'ютер і подивитися, що відбувається ще, крім того, що їй кажуть по телевізору. І це був такий внутрішній протест і відгородження", - напевно має на увазі терориста Путіна актор.

Я говорив собі внутрішньо, що я з цим дурнем розмовляти не буду. Або я не хочу розмовляти на ці теми про людину, у якої недостатньо інформації.

На думку Феклістова, вони (народ - авт.) могли піти іншим шляхом. "Ми відмовилися від цього шляху. Ми просто йшли іншим, паралельним шляхом", - додає він.

Зазначимо, у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, актор записав відеозвернення. У своєму зверненні артист висловив слова солідарності з українцями і підкреслив, що росіяни відчувають величезний сором через те, що відбувається:

"Дорогі мої українські колеги. З ким я працював, хто мене пам'ятає. Хочу вам висловити слова солідарності. Ми тут у Росії відчуваємо, звичайно, неймовірний сором у зв'язку з тим, що сталося. Але це все дрібниці порівняно з тим, що терпить зараз Україна", - сказав Феклістов.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше зірка серіалу "Свати", актриса Тетяна Кравченко, влаштувала справжній скандал у Росії. Вона ледь не зірвала виставу "Цвях сезону, або Всі квитки продані" в російському Санкт-Петербурзі, а тепер примудрилася потрапити в новий скандал.

Додамо, раніше Главред писав про те, що нещодавно російська актриса, яка підтримує незаконне вторгнення РФ в Україну, накинулася на Олександра Феклістова через його позицію.

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У 2022 році виступив проти вторгнення Росії в Україну. У квітні записав відеозвернення до України та українців.

У 2023 році виїхав із Росії до Іспанії.

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