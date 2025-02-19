Джаред Лето оскандалився фото з російськими акторами: "Я і друзі"

Соліст Thirty Seconds to Mars продовжує цинічно пропихувати "російську культуру".

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Джаред Лето подружився з Юрієм Борисовим і Марком Едельштейном / колаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto

Коротко:

Лето, який ще восени засумував за "русским духом", знайшов собі віддушину

На вечірці BAFTA-2025 Джаред подружився з російськими акторами

Лідер гурту Thirty Seconds to Mars, актор і рок-музикант Джаред Лето продовжує загравати з російською аудиторією, демонструючи свою лояльність до країни-окупанта. Хоч на початку повномасштабної війни артист нібито і підтримав Україну, вже восени 2024 року він почав розповідати на концертах, як сумує за російським духом і виступами в Москві та Санкт-Петербурзі.

У лютому 2025 року на одній із вечірок, присвячених британській кінопремії BAFTA Джаред Лето фотографувався з різними акторами. Знімки з'явилися в його блозі в Instagram, і були зроблені, за словами співака, ним і його друзями.

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Серед них виявилося два фото з російськими акторами Юрієм Борисовим і Марком Едельштейном, які на премії представляли фільм "Анора". Поява артистів із країни-агресора на багатомільйонній сторінці Джареда Лето привела російських читачів у справжню ейфорію.

У коментарях вони зазивають музиканта в рф і дуже пишаються, що їхніх акторів відзначила зірка зі світовим ім'ям. Українська аудиторія, схоже, перестала сприймати лідера Thirty Seconds to Mars всерйоз ще після його цинічних осінніх заяв.

Джаред Лето подружився з Юрієм Борисовим і Марком Едельштейном / instagram.com/jaredleto/

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Хто такий Джаред Лето? Джаред Лето - американський актор і музикант. Лето здобув визнання за свою музичну діяльність та ексцентричний сценічний образ як вокаліст альтернативного рок-гурту Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерної жінки в драмі "Далласький клуб покупців" був удостоєний премій "Оскар", "Золотий глобус" і нагороди Американської Гільдії кіноакторів у категорії "Найкращий актор другого плану", повідомляє Вікіпедія.

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