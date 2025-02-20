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Актор із "Кварталу 95" приєднався до ЗСУ - де служитиме відомий артист

Віталій Кірсанов
20 лютого 2025, 00:03
170
Складні часи народжують сильних людей, упевнений актор.
Ігор Ласточкін
Ігор Ласточкін / колаж: Главред, фото: instagram.com/lastochkin_igor, прес-служба 1+1

Ви дізнаєтеся:

  • Ігор Ласточкін служитиме в бригаді "Холодний яр"
  • Хто такий Ігор Ласточкін

Актор студії "Квартал 95" Ігор Ласточкін приєднався до Збройних сил України. Про це він написав 19 лютого в Instagram.

"Складні часи народжують сильних людей. Один із 4%", - написав Ласточкін.

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"Честь бути з тобою в одній бригаді", - написала українська військовослужбовиця Ангеліна Безотосна, яка служить у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ "Холодний яр".

Актор із 'Кварталу 95' приєднався до ЗСУ - де служитиме відомий артист
lastochkin_igor / Instagram

Хто такий Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін народився 21 листопада 1986 року в місті Казахстану Шимкенті, там жив до 7 років. Незабаром він переїхав до Ташкента (Узбекистан), де 2004 року і закінчив середню школу №110.

Після закінчення школи, Ласточкін з мамою переїхав до Дніпра, де 2009 року закінчив Державну металургійну академію України - металургійний факультет кафедри металургійного палива і відновників.

Ще під час навчання в академії Ігор став грати в КВК за дніпропетровські команди "+5" і "Сталевий проект". Першим комедійним завданням Ігоря було зіграти перелякану людину. Ігор зізнався, що тоді настільки хвилювався перед виступом, що грати наляканого було не так вже й важко. Після цієї ролі гуморист одразу ж став популярним. До "Збірної Дніпропетровська" прийшов у 2008 році, де він став капітаном.

Спільно з однокомандником Володимиром Борисовим брав участь у шоу "Країна У". Ласточкін і Борисов повторили придумані в КВК образи Ігоря і Олени.

Крім того, Ласточкін зіграв у популярних комедійних серіалах "Країна У", "Казки", "Готель Галіція". У 2016 році Ігор став суддею шоу "Розсміши коміка", і вів програму з 12 по 15 сезони. У червні 2011 року Ласточкін одружився з Анною Португаловою, у шлюбі 1 квітня 2014 року у пари народився син Радмір Ігорович Ласточкін.

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