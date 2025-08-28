Рус
Мозгова вперше розповіла про зраду Пономарьову і домашнє насильство: "Я вже не терпіла"

Анна Підгорна
28 серпня 2025, 00:54
15
Олена Мозгова розкрила причину та обставини, за яких пішла від Олександра Пономарьова.
Олександр Пономарьов, Олена Мозгова
Розлучення Пономарьова і Мозгової - Олена Мозгова розкрила правду / колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/olenamozgova1

Читайте більше:

  • Чому розлучилися Олександр Пономарьов та Олена Мозгова
  • Якими були стосунки зірок поза образом щасливої пари

Українська музична продюсерка Олена Мозгова не раз натякала, що її стосунки зі співаком Олександром Пономарьовим були аб'юзивними. Він зі свого боку зазначав, що їхній десятирічний шлюб завершився через зраду Олени.

Нещодавно продюсерка в бесіді з Аліною Доротюк розповіла, чим насправді завершилася її історія з Олександром. Мозгова зазначила, що зради в класичному розумінні з її боку не було. Але був платонічний роман: до Олени став проявляти знаки уваги інший чоловік, а вона, не отримуючи тепла від Пономарьова у шлюбі, приймала їх. Цей порив і робота нарешті підштовхнули Мозгову поставити крапку в шлюбі зі співаком.

відео дня

"Просто людина почала на мене звертати увагу. Я взагалі спочатку не зрозуміла, що так буває, ну тобто якісь квіти, подарунки, ще шось... Я не звикла, Саша такого не робив, квіти він мені не дарував, тому що він казав, що це "телячі ніжності" і "не треба балувать", подарунки так само. І це просто як впало на такий класний ґрунт. І коли я зрозуміла, що може бути інакше... І тут раптом я відчула: "Нічого собі! Так буває?" І це впало на такий ґрунт, мені здавалось, що я закохалась. Але насправді просто ці відносини абсолютно платонічні, абсолютно, можна сказати навіть, наївні і дитячі, двох дорослих людей дали мені сили піти нарешті від нього, закрити цю всю історію і почати все спочатку Я чесно прийшла (до Пономарьова - прим. редактора) і, дивлячись в очі, сказала: "Я закохалась, мені треба йти. Все. Треба це все закінчувати, тому що нічого доброго з цього вже точно не буде", - каже продюсерка.

Олена Мозгова
Розлучення Пономарьова і Мозгової - Олена Мозгова розкрила правду / Скриншот YouTube

При цьому Олена Мозгова зазначила, що рішення піти від Олександра Пономарьова довго зріло в ній. Однак ціла низка факторів її утримувала. Коли в неї з'явилася фінансова незалежність, у продюсера з'явилися сили чинити опір. "Коли у мене з’явилася фінансова незалежність, я думала про це, але не вистачало трохи сил. У мене вже був спротив, я вже не просто терпіла, я могла дати здачі", - згадує вона.

"Доходило до фізичного?" - перепитала Доротюк. "Так", - відповіла Мозгова. Заглиблюватися в тему фізичного насильства вона не стала, і раніше не говорила про це на прохання дочок. "Мене попросили про це дівчата старші. Вони були ще юні, і Женя мене просила: "Не треба, мамо, хай він вже розказує, що хоче, а ти - не треба". Зараз вони вже дві дорослі жінки, і тому я вже можу говорити все що завгодно", - каже Олена Мозгова.

Олена Мозгова, Олександр Пономарьов
Розлучення Пономарьова та Мозгової - Олена Мозгова розкрила правду / facebook.com/mozgovaolena74

Про персону: Олена Мозгова

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес скандал Олександр Пономарьов Олена Мозгова новини шоу бізнесу
