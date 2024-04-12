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Моніка Беллуччі вийшла у світ із бойфрендом-легендарним режисером

Дмитро Відоменко
12 квітня 2024, 10:38
Новини шоу-бізнесу: Відома актриса Моніка Беллуччі з бойфрендом відвідала публічну подію. До італійської актриси приєднався режисер Тім Бертон.
Тим Бертон, Моника Беллуччи
Тім Бертон і Моніка Беллуччі разом вийшли у світ / ua.depositphotos.com, imdb.com

Легендарна італійська акторка і модель Моніка Беллуччі вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 65-річним не менш легендарним кінорежисером Тімом Бертоном. Знімками зірка екрану ділиться в Instagram.

Пара з'явилася на сцені під час презентації студії Warner Bros. Pictures на CinemaCon 2024 у казино Caesars Palace у Лас-Вегасі, штат Невада. Разом із ними захід також відвідали Кетрін О'Хара, Майкл Кітон, Джастін Теру і Віллем Дефо.

Удвох Бертон і Беллуччі цього разу не позували, проте приєдналися до інших знаменитостей на спільних знімках.

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Про роман Моніки і Тіма ходили чутки з лютого 2023 року, проте сама акторка підтвердила їх тільки в травні в інтерв'ю Elle France. Тоді Беллуччі вперше публічно зізналася в коханні до Бертона, підкресливши, що такі зустрічі в житті - дуже велика рідкість. За словами актриси, вона кохає нового обранця і дуже поважає його як режисера.

Хто така Моніка Беллуччі?

Моніка Беллуччі - італійська актриса і модель. Популярність у кіно їй принесли фільми "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007: Спектр", "Чумацьким шляхом", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра"", повідомляє портал "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше відомий український актор, режисер кримськотатарського походження (зараз служить у лавах ЗСУ) Ахтем Сеітаблаєв показав громадськості свою нову обраницю на світському заході.

Також першими кадрами з новонародженим сином поділився хореорграф Макс Чмерковський - після викиднів і невдалих спроб ЕКЗ танцюрист у захваті від того, що дружина змогла подарувати йому ще одну дитину.

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