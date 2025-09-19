Рус
Мріяв 9 років: Вірастюк уперше показав усіх п'ятьох синів

Христина Трохимчук
19 вересня 2025, 11:01
Стронгмен Василь Вірастюк уперше показав молодших синів від третіх стосунків.
Василий Вирастюк
Василь Вірастюк показав молодших дітей

Ви дізнаєтеся:

  Василь Вірастюк уперше показав на фото всіх своїх дітей
  Стронгмен зробив особливе татуювання на честь дітей

Український стронгмен і народний депутат Василь Вірастюк показав, який вигляд мають усі його сини та поділився, як зберіг пам'ять про дітей на своєму тілі. Фотографії спадкоємців шоумен виклав у своєму Instagram.

Вірастюк став батьком п'ятьох синів у стосунках із трьома жінками: Адама, Олега, Олександра, Володимира і Ярослава. Василь уперше поділився тим, який вигляд мають його молодші діти від коханої Ірини.

відео дня

Василий Вирастюк
Василь Вірастюк зробив татуювання з іменами синів

Також стронгмен зробив зворушливий вчинок, щоб зберегти пам'ять про дітей - він зробив на руці татуювання з першими літерами їхніх імен, про яке мріяв 9 років.

"Козацькому роду немає перекладу. Думка зробити таке татуювання з'явилася в мене дев'ять років тому, коли мав народитися мій третій син Сашко. Протягом восьми місяців разом із Віктором "BOSS" Карпенком не мали змоги зустрітися, і ось тільки з п'ятої спроби ми це зробили", - поділився радістю Вірастюк.

Василий Вирастюк
Василь Вірастюк із трьома старшими синами

Силач також написав зворушливі побажання для своїх синів. Василь зазначив, що насамперед бажає їм вирости гідними людьми.

"Адам (22 роки). Олег (17 років). Олександр (9 років). Володимир (2 рочки). Ярослав (8 місяців). Усіх своїх дітей люблю безмежно, бажаю їм удачі по життю, бути здоровими, стати гідними людьми і обов'язково щасливими", - зазначив Вірастюк.

Раніше Главред повідомляв, що стронгмен і народний депутат України Василь Вірастюк відвідав церемонію початку навчального року свого сина-першокурсника Олега. Вірастюк поділився досягненнями своєї дитини: він вступив на бюджет до престижного українського ВНЗ на спеціальність "Інженерія програмного забезпечення".
Також Василь Вірастюк зробив скандальну заяву про свою другу дружину, з якою тривав складний шлюборозлучний процес. Він розповів, яку суму аліментів вимагає від нього колишня партнерка і як він шукає порозуміння з матір'ю своїх дітей.

Про персону: Василь Вірастюк

Василь Вірастюк - український актор, силач, народний депутат IX ст. (партія Слуга народу), заслужений майстер спорту України та володар титулів "Найсильніша людина України" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) і "Найсильніша людина світу" (2004). Член збірної України, яка завоювала титул "Найсильніша нація світу" у 2003 і 2004 роках. Почесний президент Федерації стронгмену України.

