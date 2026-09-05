Олександр Пономарьов вперше зробив зізнання про нову дружину: "Мене ревнували"

Артист офіційно підтвердив, що більше не є холостяком.

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Як виглядає дружина Олександра Пономарьова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

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Як Олександр Пономарьов назвав свою кохану Софію Новікову

Через що сварилася зіркова пара

Народний артист України Олександр Пономарьов, який тривалий час тримав своє особисте життя в таємниці, трохи привідкрив завісу сімейних стосунків на презентації свого дебютного роману "30 днів: ШІ-людина". Знаменитість не тільки вперше публічно заговорив про кохану Софію, а й натякнув на те, що вони офіційно пов’язані узами шлюбу, неодноразово назвавши її своєю дружиною. Відео з цим одкровенням з’явилося в Instagram-акаунті "Сцена подій".

Цю незвичайну заяву артист зробив, розповідаючи про складнощі, з якими зіткнувся під час написання книги. За словами Пономарьова, в якийсь момент кохана почала ревнувати його до вигаданої героїні твору.

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Олександр Пономарьов із дружиною на презентації книги / фото: Гордон

"Мене ревнували до героїні. Так, моя Софія мене ревнувала. Я навіть гуглив, чи взагалі дружини ревнують своїх чоловіків до героїнь романів. Опинився в непоганій компанії. Десь тиждень-півтора ми сварилися, бо вона думала, що я в когось закохався", - зізнався співак.

Несподівано на допомогу Пономарьову прийшла мати його коханої. Вона змогла переконати Софію заспокоїтися й захистила Олександра від підозр.

"Але, слава Богу, у моєї дружини мама - філолог, і я дав їй прочитати перші десять розділів. Вона стала моїм захисником, і стало легше", - розповів виконавець.

Як виглядає дружина Олександра Пономарьова - праворуч від Павла Зіброва / скрін з відео

Раніше телеведучий Юрій Горбунов згадав, що Олександр Пономарьов уже давно одружений. Він підігрів чутки про таємний шлюб і заявив, що зі своєю коханою артист разом уже багато років.

"У Саші є дружина, і вона вже понад 10 років з ним. Якщо є якась новіша, то я про неї не знаю", - сказав тоді Горбунов.

Олександр Пономарьов / інфографіка: Главред

Олександр Пономарьов / інфографіка: Главред

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Сергій Танчинець привітав дружину Юліану Корецьку з ситцевим весіллям. Лідер гурту "Без обмежень" опублікував чуттєвий чорно-білий знімок із дружиною та присвятив їй зворушливе освідчення в коханні з нагоди першої річниці шлюбу.

Також Наталка Денисенко поділилася першими враженнями про свого чоловіка. Актриса зізналася, що познайомилася з обранцем завдяки Тарасу Цимбалюку, і спочатку Юрій Ярошенко здався їй надто самовпевненим.

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Про особу: Олександр Пономарьов Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представляв Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" - у 2003 році пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова посіла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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