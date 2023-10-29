На Львівщині напали на нардепа Миколу Тищенка: деталі

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу, а Тищенко пояснив, як усе відбулося.

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На Львівщині напали на нардепа Миколу Тищенка/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

На Львівщині стався напад на народного депутата Миколу Тищенка (виключений зі складу фракції "Слуга Народу").

Про це Тищенко повідомив у своєму Telegram-каналі. Також цю інформацію підтвердила речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська журналістам hromadske.

Парламентар розповів, що у його приймальню нібито звернулися працівники і пацієнти пансіонату й попросили захистити їх від рейдерського захоплення, погроз життю та виселення на вулицю. Тищенко пояснив, що, за словами людей, невідомі озброєні люди незаконно захопили 2 гектари комунальної землі у селищі Брюховичі в передмісті Львова.

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"Вчора боролися з цією мафією до пізньої ночі. На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника "Укри" та… співпрацівником "Інтерполу". В його автівці на підробних номерних знаках, будо виявлено багато камер та фотопастки", – написав депутат.

Він стверджує, що чоловік поводив себе агресивно, провокував поліцію та усіх присутніх та принижував його помічників. Також, за словами депутата, цей чоловік нібито публічно залякував жінок і працівниць пансіонату. Вони, за словами парламентаря, уже дали про це свідчення.

"А також після того, як дана особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень", – додав Тищенко.

Поліція відкрила кримінальну справу

За фактом нападу на нардепа правоохоронці відкрили кримінальну справу після того, як Тищенко подав заяву в поліцію. Почалося досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці зараз встановлюють обставини події, розповіла журналістам hromadske речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська.

Чому Тищенка вигнали з фракції "Слуга народу"

Нагадаємо, взимку цього року Тищенка вигнали з фракції Слуга народу після зашквару з поїздкою до Таїланду. Тищенко пояснював свою поїздку до Таїланду тим, що нібито планував провести в Бангкоку в готелі Novotel зустріч з представниками української громади для "обговорення питань поліпшення взаємодії".

При цьому, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, народні депутати та державні службовці під час воєнного стану можуть виїжджати за межі країни виключно у службові відрядження. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження про відрядження Тищенка до Таїланду.

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