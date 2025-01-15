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Барбара Брильська прокоментувала чутки про свою смерть

Анна Підгорна
15 січня 2025, 11:39
271
Зірка "Іронії долі" не змогла мовчати, коли її вкотре "поховали" в Мережі.
Барбара Брильська
Барбара Брильська зараз - Барбара Брильська висловилася про інцидент зі своєю смертю / колаж: Главред, фото: wikipedia.org, imdb.com

Коротко:

  • Нещодавно померла польська акторка Барбара Рильська, яку переплутали з Барбарою Брильською
  • Брильська висловилася про свою "смерть" у Мережі

Польська акторка театру і кіно Барбара Брильська стала жертвою чуток, які поширювали росЗМІ - жовта преса рознесла новину про те, що 83-річна артистка померла. Насправді смерть наздогнала іншу польську акторку, Барбару Рильську, чиє ім'я було співзвучним імені зірки "Іронії долі".

На тлі цього непорозуміння до самої Брильської стали звертатися за коментарем про її самопочуття. Акторка вийшла на зв'язок із шанувальниками, і запевнила їх, що з нею все добре.

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"У мене все гаразд. Чутки про моє здоров'я розвинулися, тому що деякі журналісти переплутали мене з іншою акторкою. Я - Брильська, а в неї прізвище - Рильська. Вона була трохи старша за мене", - повідомила вона в телефонній бесіді з журналістами.

Цікавий факт: після смерті Барбари Рильської і плутанини, пов'язаної з іменами двох польських акторок, на сторінці Брильської у Вікіпедії з'явилася приписка - нагадування про те, що це дві абсолютно різні акторки.

Барбара Брильська
Барбара Брильська зараз - Барбара Брильська висловилася про інцидент зі своєю смертю / wikipedia.org

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Хто така Барбара Брильська?

Барбара Брильська - польська акторка кіно і театру. Її кар'єра розпочалася 1956 року, і наразі на її рахунку близько 75 ролей у різних теле- і кінопроєктах. Підтримує Україну з 2014 року; у 2023 році виступила на захист Лії Ахеджакової, колеги по "Іронії долі", після цькування останньої в країні-окупанті через її антивоєнні висловлювання.

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