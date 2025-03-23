Міс Україна Всесвіт-2021 "наволонтерила" собі бойфренда-військового - деталі

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Міс Україна Всесвіт-2021, учасниця 10 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", модель і блогерка Анна Неплях оголосила, що більше не самотня. Підписники стали відзначати, що в ній щось змінилося, і Анна у своєму блозі в Instagram розповіла, що вже два місяці перебуває в нових романтичних стосунках.
Обранця вона зустріла під час занять волонтерською діяльністю: як жартує сама Анна - "наволонтерила". Після цього модель зізналася, що її новий коханий є військовим.
Обличчя бойфренда Неплях показувати не поспішає. Поки її підписники побачили лише долоню її коханого, в якій рука Анни здається зовсім маленькою.
Між тим заміж Анна Неплях не поспішає. Вона не хоче шлюбу "для галочки", а шукає стосунків із довгостроковою перспективою. Оскільки в її плани на майбутнє входить сім'я та діти, то заміжжя для неї - питання відкрите, але не є самоціллю.
"Мені важливо бути щасливою з чоловіком і мати перспективу спільного майбутнього. Виходити заміж заради статусу "я заміжня" в мене немає потреби, я реалізована і без чоловіка поруч. Але я хочу сім'ю і дітей у повноцінній щасливій родині", - пише модель.
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Хто така Анна Неплях?
Анна Неплях - українська модель, блогерка. Представляла Україну на конкурсах "Міс Інтерконтиненталь-2017" і "Міс Всесвіт-2021". Учасниця шоу "Холостяк-10".
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