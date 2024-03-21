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Анна Неплях потрапила в ДТП - автомобіль перетворився на купу металу

Анна Підгорна
21 березня 2024, 21:22
Модель у стані шоку розповіла, що з нею сталося.
Анна Неплях
Анна Неплях ДТП - Міс Україна Всесвіт-2021 потрапила в аварію / колаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Міс Україна Всесвіт-2021 Анна Неплях врізалася у відбійник на трасі "Київ-Дніпро". Модель, на щастя, залишилася жива. Про ДТП вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

Рано вранці, після важкого ранку через ракетну атаку на Київ, Неплях виїхала зі столиці у напрямку до міста Дніпро. За 200 км до пункту призначення вона, будучи за кермом, потрапила в аварію.

Анну врятували подушки безпеки - вони хоч і залишили на обличчі забої, але загалом модель відбулася переляком. На жаль, її автомобілю пощастило менше. На фото, які з'явилися в блозі Неплях, видно, що передня частина машини перетворилася на металобрухт.

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"Мені залишалося 200 км до Дніпра. Погода супер, та дорога не завжди. Хто знає трасу Дніпро-Київ, той знає. Мені навігатор різко прказує поворот направо в обʼїзд Решетилівки, я не справляюся з управляннім і на швидкості врізаюся, і маємо що маємо. Із постраждалих - лише я і моє авто. Авто вдаряється, мене бʼє подушка, я бачу, як мене вже люди намагаються витягнути з машини, зі словами: "Швидку? Жива? Води?", та перше, що я спитала: "А я можу так їхати далі?", ще навіть не бачачи, що з машиною… Зараз зі мною все ок, ну якщо можна так сказати, забите обличчя і рука, стан шоку… З машиною - ні, але то залізо, дякую, що такою ціною ти зупиняєш мене і даєш шанс", - написала Анна Неплях.

Модель зазначила, що напередодні вона погано почувалася, і останні кілька тижнів вона боролася з наслідками порушень роботи щитоподібної залози. Проте вранці перед аварією вона себе переконала, що їхати необхідно. ДТП Анна сприйняла, як знак згори, що пора пригальмувати.

Анна Неплях
Анна Неплях ДТП - Міс Україна Всесвіт-2021 потрапила в аварію / колаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Хто така Анна Неплях?

Анна Неплях - українська модель, блогерка. Представляла Україну на конкурсах "Міс Інтерконтиненталь-2017" і "Міс Всесвіт-2021". Учасниця шоу "Холостяк-10".

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