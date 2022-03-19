Світ навиворіт в Україні: Комаров показав страшні кадри руйнувань у Києві

Комаров показав страшні кадри війни в Києві / соцмережі

Український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров опублікував відео зруйнованого будинку в Києві і поранених жителів, які позбулися всього, що у них було.

"На відео можна побачити, яких "неонацистів" знищує армія РФ під час "спецоперації". І які "військові об'єкти" страждають. Поруч з будинком - школа і дитячий садок. У РФ в цей час переживають, що цукор подорожчав і айфонів майже не залишилося. Ми це переживемо. Переможемо. Побудуємо країну заново. Навіть не сумнівайтеся. Слава Україні", - написав Дмитро Комаров в Instagram.

читайте такожДурнєв назвав причину тероризму в його рідному МаріуполіУ коментарях люди не приховували того болю, який їм принесла сусідня країна в світлі "русского мира".

Нагадаємо, російський рок-музикант, лідер гурту Машина Времени Андрій Макаревич запевнив, що якщо президент РФ Володимир Путін "натисне ядерну кнопку", то весь світ "зітре з лиця землі Росію". Причому, за його словами, це буде зроблено з полегшенням.

Читайте також: