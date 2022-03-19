Макс Барських розніс росіян за концерт в "Лужниках" і пояснив, чому вони назавжди залишаться рабами

Макс Барських розніс росіян / прес-служба

Український співак Макс Барських опублікував фото з "концерту" в Москві на стадіоні "Лужники", присвяченому річниці анексії Криму, і заявив, що росіяни назавжди залишаться рабами.

За його словами, якщо порівняти кількість людей, що зібралися на захід з тим, який виходив на антивоєнні мітинги в російських містах, то "стає зрозуміло, чому жителі Росії – раби".

"Дуже складно підібрати слова. В "Лужниках" влаштували концерт, поки йдуть обстріли українських міст, людей і дітей російськими солдатами. У мене просто не вкладається в голові, як можна бути настільки нелюдськими?" - написав зірка в Instagram.

читайте такожГолодний бунт в Росії призведе до вбивства Путіна і здачі Криму Україні: Сенченко назвав терміниЯк відомо, на концерт в "Лужниках" у п'ятницю, 18 березня, зібралися понад 95 тисяч осіб, а ще близько 100 тисяч перебували поруч з ареною. У той час, як проти війни з Україною люди в більшості протистояли на одиночних пікетах.

"Порівняти скільки людей зібралося на стадіоні і скільки виходило на мітинги. Цим все сказано! Раби залишаться рабами. Хваліть свою ганебну армію і честь! Фашисти - це найм'якше слово, яке можна підібрати. Ця нація для мене мертва - назавжди!" - додав Макс Барських.

Нагадаємо, російський рок-музикант, лідер гурту Машина Времени Андрій Макаревич запевнив, що якщо президент РФ Володимир Путін "натисне ядерну кнопку", то весь світ "зітре з лиця землі Росію". Причому, за його словами, це буде зроблено з полегшенням.

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