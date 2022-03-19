"Через 15 хвилин весь світ зітре нас з лиця землі": Макаревич про ядерну кнопку Путіна

Андрій Макаревич / ivona.bigmir.net

Російський рок-музикант, лідер групи Машина часу Андрій Макаревич запевнив, що якщо президент РФ Володимир Путін "натисне ядерну кнопку", то весь світ"зітре з лиця землі Росію". Причому, за його словами, це буде зроблено з полегшенням.

"Невже комусь ще треба пояснювати, що якщо вождю нашому все-таки прийде на думку натиснути на червону кнопку - ну так, когось він підірве. Напевно. Через 15 хвилин весь світ зітре нас з лиця землі. Боюся, з полегшенням. Це незрозуміло?",- написав Макаревич у Facebook.

читайте такожМакаревич чітко дав зрозуміти, що означає літера Z на техніці РФНагадаємо, канадський і український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво записав відеозвернення до росіян, в якому розповів, що живе в Україні вже 12 років і за ці роки ніколи не відчував дискримінацію у свій бік.

Читайте також: