Зібрав банду і пішов: Павла Зіброва викликали в ТЦК

Павло Зібров розповів кумедну історію про те, як оновлював дані в ТЦК.

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Павло Зібров вирушив до ТЦК з оркестром / Колаж Главред, фото Instagram/pavlo_zibrov

66-річний співак Павло Зібров поділився новиною про те, що ходив до ТЦК разом із військовим оркестром, з яким записав оновлену версію хіта "Хрещатик".

Як розповів артист, його викликали до територіального центру комплектування для уточнення даних того дня, коли він з оркестром знімав кліп на оновлену пісню.

"Кажуть: "ще потрапляєте під той вік, коли треба відмітитися". Тому я беру "банду" з духовими дудками, військових, зі мною 40 осіб і ми під "Хрещатик" ідемо під ТЦК оновлювати дані. Там усі розбіглися", - поділився артист в інтерв'ю програмі "Ранок у великому місті".

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Хто такий Павло Зібров? Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

"Мені сказали, що я придатний. Та й українські дівчата під час гастролей сказали: "Годен ви, Павло Миколайович, годен ще", - додав Павло.

Нагадаємо, відомий поп-співак Павло Зібров уперше за тривалий час з'явився з 27-річною донькою Діаною та її нареченим Андрієм Іщенком.

Також український співак-воїн, вокаліст гурту Бумбокс Андрій Хливнюк під час нещодавнього концерту назвав неочікувані умови, за яких він готовий повернутися до виконання своїх російськомовних хітів, зокрема "Вахтерам".

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