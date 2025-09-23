Причина госпіталізації Панкратова-Чорного відома.

Олександр Панкратов-Чорний хворий / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Панкратов-Чорний

Коротко:

Путініст Панкратов-Чорний потрапив до реанімації

Який у нього діагноз

Сьогодні, 23 вересня, стало відомо про те, що російський актор Олександр Панкратов-Чорний, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, перебуває в реанімації.

відео дня

Як повідомили в Курганській філармонії, актор не з'явився на роботі через хворобу.

Олександр Панкратов-Чорний / фото: instagram.com, Олександр Панкратов-Чорний

"Він сьогодні до нас не приїхав, тому що в реанімації лежить. Його госпіталізували, хворіє людина", - сказали представники філармонії.

Олександр Панкратов-Чорний / фото: instagram.com, Олександр Панкратов-Чорний

Поки невідомо, коли путініст повернеться на сцену, а причиною госпіталізації став рак, який Панкратову-Чорному діагностували раніше.

Також у вересні повідомлялося про проблеми з легенями в актора, який курив із 14 років.

Про персону: Олександр Панкратов-Чорний Панкратов-Чорний Олександр Васильович - радянський і російський актор, кінорежисер. Заслужений артист РФ (1998). Народний артист Російської Федерації (2009). Підтримує путінський режим і війну Росії проти України, повідомляє Вікіпедія.

