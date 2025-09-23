Олександр Панкратов-Чорний у реанімації через смертельну хворобу - деталі

Коротко:
- Путініст Панкратов-Чорний потрапив до реанімації
- Який у нього діагноз
Сьогодні, 23 вересня, стало відомо про те, що російський актор Олександр Панкратов-Чорний, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, перебуває в реанімації.
Як повідомили в Курганській філармонії, актор не з'явився на роботі через хворобу.
"Він сьогодні до нас не приїхав, тому що в реанімації лежить. Його госпіталізували, хворіє людина", - сказали представники філармонії.
Поки невідомо, коли путініст повернеться на сцену, а причиною госпіталізації став рак, який Панкратову-Чорному діагностували раніше.
Також у вересні повідомлялося про проблеми з легенями в актора, який курив із 14 років.
Про персону: Олександр Панкратов-Чорний
Панкратов-Чорний Олександр Васильович - радянський і російський актор, кінорежисер. Заслужений артист РФ (1998). Народний артист Російської Федерації (2009).
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України, повідомляє Вікіпедія.
