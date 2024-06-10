Легендарна українська співачка зізналася в ніжних почуттях до Зіброва: "Обожнюю"

Алла Кудлай розповіла, чому вона так прив'язана до Павла Зіброва.

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Алла Кудлай новини - Алла Кудлай розповіла, за що їй подобається Павло Зібров / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov, instagram.com/alla_kudlay_official

Алла Кудлай, українська співачка, Народна артистка України та хрещена мама Насті Каменських, є також близькою подругою Павла Зіброва. Про особливості їхніх стосунків вона розповіла у своєму недавньому інтерв'ю для Rostyslove Production.

Популярна артистка зізналася, що має до колеги ніжні почуття. Вони багато років знайомі, часто виступали дуетом і між ними безумовно є особливий зв'язок.

Зокрема Кудлай відзначила оптимізм, уважність і порядність Зіброва. "Ой, Пашка! Я обожнюю Пашку. Такий позитивний, оптиміст. Він настільки оптимістичний, порядний, щедрий. Не було в житті такого моменту, щоб, наприклад, у мене день народження, а він або не поздоровив, або не передзвонив", - розповіла співачка.

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Також вона зазначила, що симпатизує дружині артиста Марині. При цьому на запитання про те, чи були між жінками ревнощі через Павла Зіброва, Алла Кудлай відповіла ухильно: "Ревнувала? Та звідки ж я знаю? У неї запитайте. Ха! Запитай у неї".

Хто такий Павло Зібров? Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і більше 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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