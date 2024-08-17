Меган Маркл пустилася в танок під Шакіру і потрапила на відео

Там Меган Маркл станцювала під популярну пісню Шакіри Hips Don Lie.

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Меган Маркл пустилася в танок / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яку критикують усі, кому це не лінь, дала новий привід для пліток.

Цього разу знаменитість пустилася в танок під час свого візиту до Колумбії. Там Меган Маркл станцювала під популярну пісню Шакіри Hips Don Lie.

Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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