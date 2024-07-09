'Наступила на горло': Меган Маркл безвихідно звернулася до Кейт Міддлтон - що сталося

Меган Маркл переступила через свою гордість і звернулася з проханням до Кейт Міддлтон.

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Меган Маркл хоче помиритися з Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/, instagram.com/sussexroyal/

Справи у Меган Маркл і принца Гаррі дедалі сумніші, оскільки новий бізнес герцогині не приносить особливих успіхів, а також у подружжя є ризик втратити свої титули.

Як повідомляє In Touch Weekly, король Чарльз планує скоротити кількість працюючих членів королівської сім'ї, що завдасть удару по Сессексах.

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Після таких новин Маркл вирішила все ж таки звернутися до принцеси Кейт Міддлтоні планує помиритися з нею.

"Меган наступила на горло власній гордості з любові до Гаррі - вона бачить, у якому становищі він опинився, - і таємно запропонувала Кейт помиритися, при цьому благаючи її про допомогу. Маркл сподівається, що принцеса зможе вплинути на чоловіка і пом'якшить суворий настрій Вільяма щодо молодшого брата. Поки що майбутній король навідріз відмовляється від зустрічей з Гаррі, а його представники лаконічно пояснюють це зайнятістю, яка і без того збільшилася на тлі хвороби дружини. Цілком імовірно, Сассекси чекають, що, помирившись із Вільямом і Кейт, вони зможуть повернути прихильність інших членів сім'ї, поліпшити репутацію і матеріальний статус", - повідомило видання.

/ Инфографика Главред

Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

Кейт Міддлтон - останні новини за темою

Зазначимо, нещодавно Кейт Міддлтон заявила, що за час своєї відсутності вона була приголомшена всіма добрими повідомленнями підтримки та підбадьорення. За її словами, в погані дні вона відчуває слабкість, втому, і їй доводиться давати тілу відпочинок.

А також Кейт Міддлтон написала листа, в якому зробила важливу заяву. Принцеса Уельська в оптимістичному посланні заявила, що сподівається дуже скоро повернутися до своїх громадських обов'язків.

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