"Це жахливо": принц Гаррі зв'язався з принцом Вільямом

Принц Гаррі, який зараз із сім'єю мешкає у США, зв'язувався зі своїм братом принцом Вільямом перед поїздкою до Великої Британії.
Після того, як принц Гаррі дізнався про онкозахворювання батька короля Чарльза, він одразу ж вирушив до Великої Британії, щоб відвідати його. Зустріч була недовгою - менше години, а через добу Гаррі полетів назад у США.
Замість того, щоб провести час із рідними, принц зупинився в лондонському готелі, але він зв'язався з принцом Вільямом перед самою поїздкою, повідомляє видання People.
Джерело, близьке до сім'ї, повідомило, що Гаррі міг би побачитися і з Кейт Міддлтон, яка перенесла операцію, а також із племінницею Шарлоттою та племінниками Джорджем і Луї, однак не став цього робити.
"Але це ненормально. Це жахливо сумно", - заявив інсайдер.
Хто такий принц Гаррі
Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.
Додамо,принц Гаррі влаштував "бунт" проти дружини і заявив, що Меган має підкоритися його рішенню, хоча раніше він завжди робив усе "заради Меган".
А також Дональд Трамп заявив, що не підтримує принца Гаррі і готовий його депортувати з країни, адже принц "зрадив королеву".
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