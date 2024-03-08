"Це жахливо": принц Гаррі зв'язався з принцом Вільямом

У лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

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Принц Гаррі не відвідав своїх рідних / колаж: Главред, фото: royal.uk/

Принц Гаррі, який зараз із сім'єю мешкає у США, зв'язувався зі своїм братом принцом Вільямом перед поїздкою до Великої Британії.

Після того, як принц Гаррі дізнався про онкозахворювання батька короля Чарльза, він одразу ж вирушив до Великої Британії, щоб відвідати його. Зустріч була недовгою - менше години, а через добу Гаррі полетів назад у США.

Замість того, щоб провести час із рідними, принц зупинився в лондонському готелі, але він зв'язався з принцом Вільямом перед самою поїздкою, повідомляє видання People.

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Джерело, близьке до сім'ї, повідомило, що Гаррі міг би побачитися і з Кейт Міддлтон, яка перенесла операцію, а також із племінницею Шарлоттою та племінниками Джорджем і Луї, однак не став цього робити.

"Але це ненормально. Це жахливо сумно", - заявив інсайдер.

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.

Додамо,принц Гаррі влаштував "бунт" проти дружини і заявив, що Меган має підкоритися його рішенню, хоча раніше він завжди робив усе "заради Меган".

А також Дональд Трамп заявив, що не підтримує принца Гаррі і готовий його депортувати з країни, адже принц "зрадив королеву".

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