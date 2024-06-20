Меган Маркл відчайдушно звернулася до Кейт Міддлтон - що сталося

Меган Маркл вирішила зробити перший крок до примирення з Кейт Міддлтон.

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Меган Маркл пішла на зустріч Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/archewell_sussex_/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Про ворожнечу між сімействами принца Гаррі та принца Вільяма не чув тільки ледачий. Але, як виявилося, Меган Маркл не витримала напруги і вирішила помиритися з Кейт Міддлтон.

Як повідомляє видання "ОК!", перед першою появою в громадськості Кейт Міддлтон, яка зараз бореться з онкозахворюванням, на параді Trooping the Color Маркл запропонувала їй покласти край ворожнечі, але зі своєю користю.

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"Меган відчайдушно намагається виглядати більшою особистістю і покласти край цій ворожнечі, показавши себе свого роду королівським миротворцем. Це може тільки поліпшити її імідж. І, незважаючи на всі їхні минулі проблеми, вона співчуває Кейт - вона може тільки уявити, наскільки важкою для неї має бути ця ситуація. Меган ясно дала зрозуміти, що їй не хотілося б нічого більшого, окрім як вийти за рамки всієї драми і знайти шлях до примирення. Вона готова відпустити гнів і образу", - повідомив інсайдер видання.

Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

Хто така Кейт Міддлтон? Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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Зазначимо, нещодавно Кейт Міддлтон заявила, що за час своєї відсутності вона була приголомшена всіма добрими повідомленнями підтримки та підбадьорення. За її словами, в погані дні вона відчуває слабкість, втому, і їй доводиться давати тілу відпочинок.

А також Кейт Міддлтон написала листа, в якому зробила важливу заяву. Принцеса Уельська в оптимістичному посланні заявила, що сподівається дуже скоро повернутися до своїх громадських обов'язків.

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