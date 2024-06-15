Кейт Міддлтон уперше з'явилася на публіці: який вигляд має принцеса

Кейт Міддлтон уперше після новин про здоров'я з'явилася на публіці.

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Кейт Міддлтон повертається до публічного життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

42-річна Кейт Міддлтон була помічена по дорозі на парад з нагоди церемонії виносу прапора в суботу в машині разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом і дітьми: 10-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою і 6-річним принцом Луї.

За даними Page Six, Міддлтон мала шикарний вигляд у білій сукні з чорно-білим бантом, білими сережками-кластерами і широким білим капелюхом.

Пізніше її бачили, як вона їхала в кареті зі своїми дітьми, яка слідувала за тією, в якій їхали король Карл III і його дружина королева Камілла.

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інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

Як раніше повідомлялося, Міддлтон, як очікується, спостерігатиме за парадом з офісу генерал-майора разом з іншими членами сім'ї, включно з Вільямом.

Вона також планує приєднатися до королівської сім'ї для їхньої щорічної фотосесії на балконі Букінгемського палацу, але це може змінитися залежно від її стану.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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Після того, як Міддлтон не прийняв привітання на традиційному огляді полковника 8 червня, у травні його затвердили у званні почесного полковника ірландської гвардії, яка цього року виставляє свій прапор на параді.

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Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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