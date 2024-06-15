Занадто пізно: дворецький Королівського палацу зробив сміливу заяву про Гаррі

Британську монархію продовжує лихоманити через одкровення принца Гаррі.

https://glavred.net/stars/slishkom-pozdno-dvoreckiy-korolevskogo-dvorca-sdelal-smeloe-zayavlenie-o-garri-10573229.html Посилання скопійоване

Принц Гаррі та Меган Маркл потрапили в немилість двору/ колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Через чотири роки після того, як принц Гаррі і Меган Маркл сенсаційно зачинили двері в королівське життя, експерти вважають, що для королівського примирення "занадто пізно".

За даними New York Post, герцога і герцогиню Сассекських тримають на відстані витягнутої руки від палацу відтоді, як вони здійснили серію нападок на членів королівської сім'ї.

І незважаючи на чутки про можливе примирення, колишній королівський дворецький Грант Гарролд вважає, що для цього минуло занадто багато часу.

відео дня

"Я завжди думав, що Гаррі хотів би звернутися до своєї сім'ї, але не знаю, чи не занадто пізно для цього", - сказав він ексклюзивно.

Мабуть, найяскравішим показником того, що ворожнеча між членами сім'ї все ще вирує, є те, що Гаррі не зустрівся ні з ким із членів королівської сім'ї під час своєї триденної поїздки до Лондона минулого місяця.

Ще більше продемонструвавши напруженість, Маркл знехтувала королівською сім'єю, прилетівши до Лондона, щоб зустрітися зі своїм чоловіком в аеропорту Хітроу, і негайно разом вилетіла до Нігерії.

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США.

"Можливо, зараз занадто минуло багато часу, довіру підірвано, чи можна це виправити? Час покаже", - сказав Гарролд. "Дії значать більше, ніж слова", - додав він.

Принц Гаррі - останні новини за темою

Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред