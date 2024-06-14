"Найгірше не позаду": Кейт Міддлтон зробила нову заяву

Принцеса Уельська Кей Міддлтон звернулася до своїх підданих.

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Кейт Міддлтон поділилася результатами свого лікування / Колаж Главред, фото Instagrram/princeandprincessofwales

Принцеса Кейт Міддлтон, яка зараз лікується від раку і перебуває на реабілітації після курсу хіміотерапії, зробила нову заяву.

На офіційній сторінці в Instagram, принцеса Уельська заявила, що за час своєї відсутності вона була приголомшена всіма добрими повідомленнями підтримки і підбадьорення. "Це дійсно змінило світ для нас із Вільямом і допомогло нам обом пережити важкі часи. У мене хороші результати, але, як знає будь-хто, хто проходить хіміотерапію, бувають хороші та погані дні", - ділиться Кейт.

За її словами, в погані дні вона відчуває слабкість, втому, і їй доводиться давати тілу відпочинок. "Але в хороші дні, коли ви почуваєтеся сильніше, ви хочете максимально використати своє гарне самопочуття. Моє лікування триває і триватиме ще кілька місяців. У ті дні, коли я почуваюся досить добре, мені приємно займатися шкільним життям, приділяти особистий час речам, які надають мені енергії та позитиву, а також починати трохи працювати вдома", - додає принцеса, за яку хвилюється весь світ.

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Вона також додає, що вона з нетерпінням чекає можливості відвідати парад з нагоди дня народження короля цими вихідними зі своєю сім'єю і сподівається взяти участь у кількох публічних заходах цього літа.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

"Але водночас я знаю, що найгірше ще не позаду. Я вчуся бути терплячою, особливо в умовах невизначеності. Приймати кожен день таким, яким він є, прислухатися до свого тіла і дозволяти собі витратити такий необхідний час на зцілення. Величезне спасибі за ваше розуміння і всім вам, хто так сміливо ділився зі мною своїми історіями", - поділилася Кейт.

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Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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