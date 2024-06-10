"Дуже скоро": Кейт Міддлтон зробила важливу заяву

Кейт Міддлтон написала листа, в якому зробила важливу заяву.

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Кейт Міддлтон обіцяє скоро повернутися до своїх обов'язків / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/?hl=uk

Принцеса Уельська в оптимістичному посланні заявила, що сподівається дуже скоро повернутися до своїх громадських обов'язків.

42-річна майбутня королева, яка проходить курс лікування від раку, написала ірландській гвардії лист із вибаченнями за пропуск сьогоднішньої фінальної репетиції церемонії виносу стяга, яка відбудеться наступного тижня.

За даними The Mirror, Кейт, полковник полку, сказала: "Я дуже сподіваюся, що дуже скоро зможу знову представляти вас усіх. Будь ласка, передайте мої найкращі побажання та удачі всім учасникам. "Мені дуже шкода, що я не можу бути присутньою цього року".

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

А королева Камілла заявила сьогодні на літературному заході, що в короля "все гаразд", але він "не буде робити те, що йому кажуть". Майбутня 42-річна королева звернулася по час, простір і усамітнення для своєї сім'ї в березні, коли оголосила по телебаченню, що проходить курс лікування від раку. Минулого місяця принц Вільям сказав доброзичливцю: "У неї все добре".

Сьогодні Кейт висловила надію на публічне повернення "дуже скоро".

Вона написала: "Я дуже сподіваюся, що дуже скоро зможу знову представляти вас усіх. Будь ласка, передайте мої найкращі побажання і удачі всім учасникам".

Кейт Міддлтон - останні новини за темою

Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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