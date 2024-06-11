Принц Гаррі шукає окремий будинок від Меган Маркл: що сталося

Джерела, близько знайомі з парою, повідомили тривожні новини.

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Принц Гаррі та Меган Маркл живуть у США/ колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гаррі шукає "постійний" будинок у Великій Британії, щоб його друзі, які не ладнають з його дружиною Меган Маркл, могли відвідувати його, заявив королівський експерт.

За даними Page Six, Королівський письменник Том Квінн розповів, що герцог Сассекський, який залишив свої королівські обов'язки 2020 року і тепер живе у США, "сумує за деякими аспектами свого старого життя" в Лондоні.

"Період медового місяця, коли у Сполучених Штатах усе нове і захопливе, неминуче добігає кінця, і Гаррі озирається на минуле через рожеві окуляри", - заявив він.

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.

Квінн сказав, що 39-річний Гаррі "сумує" за своїми друзями з армії та коледжу, які нібито не провідували його в Каліфорнії, бо "не ладнають із Меган", з якою принц одружився 2018 року.

"Гаррі сповнений рішучості знайти свій власний постійний дім у Великій Британії, і почасти тому він продовжує судовий позов, щоб змусити британського платника податків заплатити за його безпеку", - сказав він виданню.

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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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