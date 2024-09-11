Оскароносний Майкл Дуглас приїхав до Києва - що відомо

Зірка "Основного інстинкту" зміг особисто насолодитися нев'янучою красою Києва.

https://glavred.net/stars/oskaronosnyy-maykl-duglas-priehal-v-kiev-chto-izvestno-10596215.html Посилання скопійоване

Майкл Дуглас новини - Майкл Дуглас приїхав в Україну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американський актор Майкл Дуглас публічно підтримав Україну в її протистоянні країні-окупанту в перші дні повномасштабної війни. На церемонії нагородження Премії Гільдії кіноакторів США, яка традиційно відбувається наприкінці лютого, він заявив, що дуже пишається українцями і тим, що вони роблять заради своєї країни.

Наразі артист прибув до України, щоб засвідчити свою підтримку нашій країні особисто. Про це повідомило Управління туризму КМДА у Facebook.

Майкл Дуглас прибув до Києва, де вже відвідав визначні пам'ятки - Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк "Володимирська гірка", Андріївську церкву. Фото оскароносного актора в українській столиці вже розлетілося Мережею.

відео дня

"Почесний гість був вражений красою архітектури нашого улюбленого міста, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у Києві", - коментують у КМДА.

Майкл Дуглас новини - Майкл Дуглас приїхав в Україну / facebook.com/gotokyiv

Хто такий Майкл Дуглас? Майкл Кірк Дулас - американський актор і продюсер. Володар двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі". Син відомого актора "золотої ери" Голлівуду Кірка Дугласа, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші ролі: "Роман з каменем", "Перлина Нілу", "Фатальний потяг", "Війна подружжя Роуз", "Основний інстинкт" та ін.

Голлівуд - останні новини:

Раніше стало відомо, що гурт Linkin Park знайшов заміну Честеру Беннінгтону через 7 років після його смерті. Колектив на чолі з новим солістом вирушає в тур і в листопаді випустить повноцінний альбом.

Також у ЗМІ розкрили подробиці заповіту французького актора Алена Делона. Свої заощадження він розділив між трьома дітьми, з якими за життя у нього були складні стосунки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред