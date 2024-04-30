Маша Кондратенко оцінила чутки про те, що вона - Клавдія Петрівна

Українська співачка Маша Кондратенко прокоментувала чутки про те, що саме вона і є анонімною виконавицею Klavdia Petrivna.

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Чутки стверджують, що Маша Кондратенко і є Klavdia Petrivna / колаж Главред, фото Instagram

Відома українська поп-співачка Маша Кондратенко 28 квітня прокоментувала чутки про те, що саме вона є анонімною співачкою Klavdia Petrivna. Такий сюжет вийшов в ефірі телеканала TET.

"Я не можу ні спростувати, ні підтвердити. Я поки що, знаєте, така - буду тримати загадку", - сказала артистка.

Чутки про те, що в образі Klavdia Petrivna записується і виступає саме Кондратенко, з'явилися не так давно. У лютому 2024 року Маша під час церемонії нагородження лауреатів музичної премії видання Liroom вийшла на сцену, щоб отримати нагороду, присуджену Klavdia Petrivna в номінації "Дебют року".

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Хто така Маша Кондратенко? Маша Кондратенко - українська співачка, акторка та блогерка. Стала відомою після зйомок у телесеріалі "Школа" (2018-2019), де вона грала школярку Соню. Фіналістка десятого сезону талант-шоу "Голос країни" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

Під час нагородження Кондратенко лукаво не стала ні підтверджувати, ні спростовувати, що саме вона випускає пісні під псевдонімом Klavdia Petrivna. При цьому артистка з'явилася на сцені в крислатому капелюсі (а цей головний убір чітко асоціюється саме з анонімною співачкою).

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