Пивоваров посварився з глядачем під час концерту

Глядач весь виступ демонстрував, як йому не подобається концерт Артема Пивоварова

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Артем Пивоваров посварився на концерті / Колаж Главред, фото Instagram / pivovarovmusic

Український виконавець Артем Пивоваров посварився з глядачем прямо під час власного концерту.

За інформацією ТСН, артист звернув увагу на глядача, який під час виступу зірки весь час показував великий палець, перевернутий вниз, демонструючи своє невдоволення заходом.

Тим часом, артист не став терпіти, а звернувся до незадоволеного слухача.

"Іди сюди! Ти показуєш весь вечір ось так "дізлайк". Іди сюди на сцену, будь ласка. Давай, друже. Або мені прийти до тебе? Сміливіше, чи ти не про сміливість? Але в інший бік? Якщо ви хочете спробувати, немає питань. Фонограма завжди до твоїх послуг", - звернувся до глядача Пивоваров.

Нагадаємо, раніше стали відомі імена всіх тренерів Голосу країни-13.Тренерами стали self-made артистка Юлія Саніна, зірка номер 1 в Україні - Артем Пивоваров, музичний продюсер, співзасновник лейблу ENKO Іван Клименко та обличчя сучасної музики і тренер-переможниця Голосу країни-11 - DOROFEEVA. Ведучі сезону - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Раніше також Michelle Andrade і Артем Пивоваров після спільної участі на шоу на Новому каналі несподівано вирішили зняти спільний мікс на пісні будинок і Proud, а потім записати пісню.

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