"Прилетіло дуже сильно": Артем Пивоваров зламав ніс шанувальниці на концерті

Популярний український співак Артем Пивоваров відіграв масштабний концерт у Києві. Справжньою сенсацією стала участь загадкової співачки Klavdia Petrivna, але під час концерту трапився великий інцидент - співак зламав ніс глядачці.
Як сказала постраждала у відео, яке опублікував артист у своїх соцмережах, їй прилетіло дуже сильно.
"Це не я сама. Я пробиралася до сестри і мені щось просто прилетіло в ніс дуже сильно", - заявила жінка.
Подія трапилася, коли Пивоваров кинув у натовп барабанну паличку.
"Такого ще не було", - сказав артист.
Артем, звісно ж, вибачився перед прихильницею після концерту.
Хто такий Артем Пивоваров?
Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Володар двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.
Артем Пивоваров - останні новини по темі
Зазначимо, раніше Артем Пивоваров посварився з глядачем просто під час власного концерту. Артист звернув увагу на глядача, який під час виступу зірки весь час показував великий палець, перевернутий донизу, демонструючи своє невдоволення заходом.
А також Michelle Andrade та Артем Пивоваров після спільної участі на шоу на Новому каналі несподівано вирішили зняти спільний мікс на пісні Дом і Proud, а потім записати пісню.
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