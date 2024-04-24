"Прилетіло дуже сильно": Артем Пивоваров зламав ніс шанувальниці на концерті

Артем Пивоваров ненароком зламав ніс своїй прихильниці під час концерту і вже вибачився за те, що трапилося.

https://glavred.net/stars/priletelo-ochen-silno-artem-pivovarov-slomal-nos-poklonnice-na-koncerte-10560194.html Посилання скопійоване

Артем Пивоваров запустив барабанну паличку в прихильницю / колаж: Главред, фото: instagram.com/pivovarovmusic/

Популярний український співак Артем Пивоваров відіграв масштабний концерт у Києві. Справжньою сенсацією стала участь загадкової співачки Klavdia Petrivna, але під час концерту трапився великий інцидент - співак зламав ніс глядачці.

Як сказала постраждала у відео, яке опублікував артист у своїх соцмережах, їй прилетіло дуже сильно.

відео дня

"Це не я сама. Я пробиралася до сестри і мені щось просто прилетіло в ніс дуже сильно", - заявила жінка.

Подія трапилася, коли Пивоваров кинув у натовп барабанну паличку.

"Такого ще не було", - сказав артист.

Артем, звісно ж, вибачився перед прихильницею після концерту.

Хто такий Артем Пивоваров? Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Володар двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.

Артем Пивоваров - останні новини по темі

Зазначимо, раніше Артем Пивоваров посварився з глядачем просто під час власного концерту. Артист звернув увагу на глядача, який під час виступу зірки весь час показував великий палець, перевернутий донизу, демонструючи своє невдоволення заходом.

А також Michelle Andrade та Артем Пивоваров після спільної участі на шоу на Новому каналі несподівано вирішили зняти спільний мікс на пісні Дом і Proud, а потім записати пісню.

Читайте більше:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред