"Відчув різницю у віці": Харчишин розповів про труднощі у спілкуванні з дітьми

Валерій Харчишин гостро відчув різницю у віці, яка іноді стає перешкодою у спілкуванні.

Харчишин розповів про труднощі у спілкуванні з дітьми

Український музикант і лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин у проєкті "Ближче до зірок" відверто поділився думками про батьківство.

У артиста троє синів. Старший, Дмитро, з перших днів повномасштабної війни став на захист України. З двома молодшими дітьми Харчишин підтримує більш регулярне спілкування, проте зізнається, що з наймолодшим, Іваном, йому не завжди вдається знайти спільну мову.

За словами співака, він особливо гостро відчув різницю у віці, яка іноді стає перешкодою у спілкуванні.

"Відчув велику різницю у віці між мною і моїм сином. Мені з ним важко спілкуватися. Ось я з усіма знаходив спільну мову, а з Іваном – ні. Я запрошував їх на лижі, середній погодився, але без молодшого, каже, не можу їхати. Молодший гальмує", – зазначив Валерій.

Музикант також зазначив, що не вважає себе ідеальним батьком, хоча намагається робити все можливе.

"Буває, діти кажуть, що я класний батько, і починають наводити приклади, чому я такий. Але я вважаю, що класний батько – це той, хто систематичний, хто не з'являється як сніг на голову, а приділяє час дітям, і цей час є продуктивним. Я багатьох із цих речей не роблю… Але я роблю все можливе", – підкреслив Харчишин.

Про особу: Валерій Харчишин Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974, Любар, Житомирська область) — український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".

