Путініст Тарзан критикує Королеву за зовнішність: яка операція їй потрібна

Офіцер-стриптизер із РФ змушує свою дружину підтягнути все, що обвисло.

https://glavred.net/starnews/putinist-tarzan-bulit-korolevu-za-vneshniy-vid-kakuyu-operaciyu-trebuet-10785185.html Посилання скопійоване

Тарзан "навчить" Наташу Корольову дбати про себе / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Корольова

Коротко:

Що робить Тарзан

Чого він хоче від путіністки Корольової

Російська співачка Наташа Корольова, яка родом із Києва, але мовчить про терористичне вторгнення РФ у її рідну країну і взялася худнути за допомогою ін’єкцій, за порадою свого чоловіка-стриптизера, тепер ляже під ніж хірурга.

Одна з подруг Корольової повідомила, що літньому стриптизеру не подобається те, як старіє його дружина. Про це пишуть російські пропагандисти.

відео дня

"Ой, її Серьога вже затиранював. Каже, що у Наташі шкіра почала обвисати. Вона спочатку віджартувалася, а потім почала цікавитися, де можна зробити підтяжку", - поділилася подруга прихильниці Путіна.

За її словами, Корольова як один із варіантів розглядає клініку в Лос-Анджелесі.

"До наших вона боїться йти, а в Америці є фахівці, які займаються корекцією після Оземпіка. Але там доведеться викласти кілька мільйонів. Хоча у неї зараз із заробітками, здається, непогано. Було б бажання", - додала вона.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що популярна українська актриса, яка прославилася завдяки ролі в російському серіалі "Універ" , Анна Кузіна, розповіла про стосунки з російськими колегами по серіалу.

Раніше також українська епатажна блогерка Анастасія Покрищук, яка відома в усьому світі завдяки своїм величезним вилицям, повідомила про рішення позбутися філерів.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред