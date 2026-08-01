Путініст Тарзан критикує Королеву за зовнішність: яка операція їй потрібна

Коротко:
- Що робить Тарзан
- Чого він хоче від путіністки Корольової
Російська співачка Наташа Корольова, яка родом із Києва, але мовчить про терористичне вторгнення РФ у її рідну країну і взялася худнути за допомогою ін’єкцій, за порадою свого чоловіка-стриптизера, тепер ляже під ніж хірурга.
Одна з подруг Корольової повідомила, що літньому стриптизеру не подобається те, як старіє його дружина. Про це пишуть російські пропагандисти.
"Ой, її Серьога вже затиранював. Каже, що у Наташі шкіра почала обвисати. Вона спочатку віджартувалася, а потім почала цікавитися, де можна зробити підтяжку", - поділилася подруга прихильниці Путіна.
За її словами, Корольова як один із варіантів розглядає клініку в Лос-Анджелесі.
"До наших вона боїться йти, а в Америці є фахівці, які займаються корекцією після Оземпіка. Але там доведеться викласти кілька мільйонів. Хоча у неї зараз із заробітками, здається, непогано. Було б бажання", - додала вона.
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Про особу: Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
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