Лобода позбулася розкішного особняка в Росії — що чекає на співачку далі

Світлана Лобода продала свій будинок у Підмосков'ї.

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Світлана Лобода продала будинок у Підмосков'ї / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Лобода, t.me/mash

Ви дізнаєтеся:

Як виглядає будинок Світлани Лободи в Підмосков'ї

Яку суму отримала за нього співачка

Позиція Світлани Лободи щодо війни в Україні

Українська співачка Світлана Лобода, яка тривалий час будувала кар'єру в РФ, але розірвала зв'язки з країною-агресором після початку повномасштабного вторгнення, нарешті продала свій розкішний особняк у Підмосков'ї, повідомляють росЗМІ.

Главред розповість, якою нерухомістю володіла артистка в РФ і яка її позиція щодо війни зараз.

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Як виглядає особняк Світлани Лободи в РФ

Світлана Лобода володіла розкішною нерухомістю в Підмосков'ї. Комплекс у районі Ніколо-Урюпіно включав триповерховий житловий будинок площею 1200 квадратних метрів з меблями, оздобленням, чотирма спальнями, двома їдальнями, басейном, джакузі, більярдною та баром.

Будинок Світлани Лободи / фото: t.me/mash

Також на території були доглянутий сад з альтанкою, гостьовий котедж, житло для персоналу, пост охорони та гараж.

Після від'їзду артистки з РФ через початок повномасштабного вторгнення вона почала шукати покупців для свого розкішного будинку. З 2023 року особняк здавався в оренду за 1,3 млн рублів на місяць.

Хто купив будинок Світлани Лободи в Підмосков'ї

У 2026 році виконавиця нарешті знайшла покупця для свого особняка. Будинок придбав якийсь "великий російський бізнесмен". Угода принесла Лободі значний прибуток — за особняк вона нібито просила 850 мільйонів рублів. Таким чином співачка розпрощалася з великим майном у країні-агресорі та розірвала важливий зв'язок з нею.

Де зараз живе Світлана Лобода

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зірка відразу прийняла рішення покинути країну-агресора. Вона заявила, що не планує повертатися до Росії, і зараз живе в Ризі, Латвія. Співачка спростувала фейки, які досі поширюють про неї російські ЗМІ, про те, що вона нібито відмовилася від українського паспорта і отримала громадянство Мальти.

Світлана Лобода - де зараз / фото: instagram.com, Світлана Лобода

Світлана Лобода про війну в Україні

Незважаючи на колишню популярність, співачка так і не змогла позбутися наслідків низки скандалів і тривалої кар'єри в країні-агресорі. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Лобода записала емоційне відео, в якому зі сльозами на очах закликала зупинити війну.

"Усі ми — маленькі люди і нічого не можемо. Але є люди, які вершать долі і можуть зробити так, щоб це пекло закінчилося", — заявила тоді співачка.

Це викликало хвилю обурення в соцмережах і серед зіркових колег. Наприклад, Андрій Данилко та Даша Астаф'єва публічно засудили це висловлювання, заявивши, що українці — не "маленькі люди", а борці, здатні впливати на ситуацію. Пізніше Світлана намагалася виправдатися, пояснюючи, що ця фраза була сказана під впливом емоцій.

Звернення Світлани Лободи / скрін з відео

Артистка приїжджала в Україну вже під час повномасштабної війни і намагалася перезапустити кар'єру на батьківщині. Однак їй це не вдалося через низку скандалів — у Харкові вона звинуватила дівчину з плакатом "Харків без Лободи" у тому, що протест був проплаченим, а благодійний концерт у Києві на підтримку лікарні "Охматдитя" було скасовано через суспільне невдоволення.

Також співачку неодноразово помічали на заходах, організованих росіянами, що не додало їй симпатій з боку української аудиторії. Світлана Лобода зараз гастролює за кордоном і лише зрідка згадує про Україну після трагічних подій на батьківщині, вже не намагаючись повернутися в український інформаційний простір ні гучними заявами, ні новою україномовною творчістю.

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Про персону: Світлана Лобода Світлана Лобода — українська співачка, авторка пісень, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році 3 місяці була учасницею популярного дівочого поп-гурту ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-те місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи — "Твої очі", "Випадкова", "До біса кохання", "Рідний" та ін.

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