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Розірвали всі зв’язки: Мартиновська зазнала нового удару після скандалу

Христина Трохимчук
16 червня 2026, 06:00
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Бренди почали розривати співпрацю зі знаменитістю.
Ольга Мартиновська — скандал
Ольга Мартиновська — скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартиновська; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Бренди розірвали співпрацю з Ольгою Мартиновською
  • Чому це сталося

Відома кулінарка та суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська не встигла оговтатися після скандального інтерв'ю Маші Єфросініній, як її наздогнали перші серйозні наслідки. Як стало відомо, кілька популярних брендів розірвали з нею всі зв'язки. Про це повідомили самі компанії у Facebook та Threads.

Відразу після великого суспільного резонансу користувачі мережі помітили, що знаменитість рекламує український бренд кормів для тварин Savory. Представники виробника миттєво відреагували на обурення коментаторів, які відзначали їх під відео з висловлюваннями Мартиновської про своє "бунтарському" дитинстві, в якому фігурували прив'язування петард котам на хвіст і перекидання їх через дах. Бренд одразу розірвав стосунки з Ольгою і зробив офіційну заяву з цього приводу.

відео дня

"Дякуємо, що звернули нашу увагу. Співпраця з інфлюенсером була негайно припинена, всі дописи та сторінки з інтеграціями Savory видалено. Для нас важливо, щоб усі партнери бренду поділяли наші цінності та відповідальне ставлення до тварин", — повідомили представники бренду в Threads.

Відповідь бренду Savory
Відповідь бренду Savory / скрін з Threads

Попри те, що Ольга Мартиновська кілька разів приносила вибачення в соцмережах і заявляла, що не описувала власний вчинок стосовно тварин, бренди продовжують розривати співпрацю з кулінаром. Виробник вишитого одягу Embr Gem, з яким раніше співпрацювала суддя "МастерШеф", випустив заяву про те, що припиняє всі зв'язки з нею.

"Я не підтримую жорстоке поводження з тваринами в будь-якому прояві. Любов, повага та відповідальне ставлення до всього живого є цінностями, які я поділяю як людина і які лежать в основі EMBR GEM. На момент створення проєкту мені не були відомі обставини, які стали публічними сьогодні. Саме тому я прийняла рішення припинити подальшу співпрацю та видалити всі матеріали, пов'язані з цією колаборацією", — повідомила засновниця бренду.

Засновниця бренду EMBR GEM про скандал з Ольгою Мартиновською
Засновниця бренду EMBR GEM про скандал з Ольгою Мартиновською / скрін з Facebook

У мережі досі чекають від каналу СТБ публічної комунікації з приводу скандального інтерв'ю Мартиновської. У зв'язку з цим навіть сталася курйозна ситуація — у Threads українці активно тегали користувача з Іраку з ніком @stb, який не має нічого спільного з телеканалом. Йому довелося навіть перейти на українську мову і пояснити, що сталася помилка.

Українці сплутали користувача з Іраку з каналом СТБ
Українці переплутали користувача з Іраку з каналом СТБ / скрін з Threads

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Про персону: Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська – українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МайстерШеф", а з 2020 року його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатку Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" та "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

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