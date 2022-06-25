Максим Галкін показав, як Алла Пугачова в білому топі і міні-шортах пустилася в танок

Максим Галкін показав Аллу Пугачову в топі і міні-шортах / instagram.com/maxgalkinru

Російський комік, актор і шоумен Максим Галкін показав гарний портрет своєї коханої - співачки Алли Пугачової. На своїй сторінці в Instagram він показав фото Примадонни, зроблене їх спільною донькою Лізою.

"Алла очима Лізи", - підписав знімок він. Ліза явно застала маму в момент гри або танцю, так як кадр і поза вийшли дуже живими і невимушеними.

Під час життя в Ізраїлі Алла Борисівна кардинально змінила імідж: чорні безформні шати і балахони, які були характерні для її стилю на піку її музичної кар'єри, вона змінила легкими нарядами в світлих тонах.

На фотографії Лізи вона і зовсім постала вся в білому - майка, міні-шорти, недбало накинута на плечі біла розстебнута сорочка та білі черевики. При цьому позує артистка абсолютно без макіяжу.

Варто відзначити, що виглядає Примадонна дуже молодо і свіжо, місцевий клімат явно йде їй на користь.

Максим Галкін показав Аллу Пугачову в топі і міні-шортах / instagram.com/maxgalkinru

Яскравий зовнішній вигляд Пугачової заслужив для артистки безліч компліментів в коментарях:

"Алла на висоті як завжди! Яка світла!"

"Яка шикарна красуня!!!!!❤️"

"Які ноги! Ліза вміє сконцентрувати ракурс на маминих перевагах. Неповторна, унікальна, неземна Алла Борисівна! ❤ ️ Дякую, що ви є у нас і що ви з нами на одній стороні. ❤️"

"Розкішно виглядає!!! Яка молодець!!"

"Красива))) така завзята на цьому фото!"

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Раніше російський музичний критик Сергій Сосєдов, який довгий час прожив в Україні, але ігнорує вторгнення РФ в нашу країну, назвав Пугачову пенсіонеркою без кар'єри.

Що ж стосується зовнішності Алли Пугачової, то раніше чутки про її погане самопочуття і недоглянутий вигляд спростували жителі маленького ізраїльського містечка, де живе Примадонна з чоловіком.

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