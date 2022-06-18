Гарнішає на очах: як зараз виглядає Алла Пугачова, яка покинула РФ

Алла Пугачова зараз - очевидці розповідають про життя Примадонни в Ізраїлі / instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачова разом з Максимом Галкіним і дітьми покинула РФ і перебралася до Ізраїлю, після того, як російська армія вторглася на територію України. Сім'я артистів засуджує військову агресію Кремля, у зв'язку з чим на батьківщині їх таврують зрадниками.

І як би не намагалися в просоченій пропагандою Росії очорнити ім'я Примадонни, Алла Пугачова в Ізраїлі, схоже, відчуває себе просто чудово.

Про це свідчать жителі Кейсарії, в якій оселилася співачка з дітьми і чоловіком. Жителі маленького містечка зробили з зірки місцеву визначну пам'ятку і головну тему для розмов, та охоче розповідають про неї туристам і журналістам.

Так в одному з росСМИ з'явилася інформація про те, що Пугачова рідко з'являється на публіці, проте, коли це відбувається, виглядає вона квітучою і посвіжілою.

"Прекрасно себе почуває, виглядає шикарно", - кажуть очевидці.

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Раніше Світлана Лобода, яка в минулому будувала кар'єру в РФ, відповіла на наклеп російського журналіста про полученні мільярда доларів за "критику Росії".

Також українська співачка MamaRika розповіла про необхідність термінової госпіталізації, так як її організм поступово відмовляє функціонувати як потрібно.

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