"Її творчість закінчена": Сосєдов різко висловився про "пенсіонерку" Пугачову

Сосєдов різко висловився про "пенсіонерку" Пугачову / скріншот

Російський музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що співачка Алла Пугачова повернеться в РФ, але Максим Галкін може затриматися в Ізраїлі.

За словами Сосєдова, присутність Примадонни в Росії нічого б не змінило - критик просто списав її з рахунків.

"Ви думаєте, якби Алла Борисівна співала патріотичні пісні, вона не могла б виїхати? Їй все одно де бути, вона пенсіонерка — давно не співає, не виступає, її творчість закінчена. Вона могла б залишитися і в Росії, але... щоб змінилося, якби вона була тут, а не в Ізраїлі?! Нічого б не змінилося рішуче. Може бути, вона підтримала Макса, а заодно поїхала на лікування", - вважає Сосєдов.

Більш того, він упевнений, що Пугачова повернеться.

"Я в цьому абсолютно переконаний. Не знаю, чи приїде Галкін, але вона точно не залишиться в Ізраїлі. Приїде восени або колись ще", - заявив він.

Зазначимо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.

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