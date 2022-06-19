УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Її творчість закінчена": Сосєдов різко висловився про "пенсіонерку" Пугачову

19 червня 2022, 15:41

Критик поставив хрест на кар'єрі Примадонни.

false
Сосєдов різко висловився про "пенсіонерку" Пугачову / скріншот

Російський музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що співачка Алла Пугачова повернеться в РФ, але Максим Галкін може затриматися в Ізраїлі.

За словами Сосєдова, присутність Примадонни в Росії нічого б не змінило - критик просто списав її з рахунків.

"Ви думаєте, якби Алла Борисівна співала патріотичні пісні, вона не могла б виїхати? Їй все одно де бути, вона пенсіонерка — давно не співає, не виступає, її творчість закінчена. Вона могла б залишитися і в Росії, але... щоб змінилося, якби вона була тут, а не в Ізраїлі?! Нічого б не змінилося рішуче. Може бути, вона підтримала Макса, а заодно поїхала на лікування", - вважає Сосєдов.

Більш того, він упевнений, що Пугачова повернеться.

"Я в цьому абсолютно переконаний. Не знаю, чи приїде Галкін, але вона точно не залишиться в Ізраїлі. Приїде восени або колись ще", - заявив він.

Зазначимо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.

читайте також"Груба помилка в творчому шляху": Сосєдов почав критикувати ПугачовуСпівачка продублювала відео Галкіна, в якому він не побоявся заявити про це відкрито, записав відеозвернення до росЗМІ, які роблять з артиста ворога народу.

Читайте також:

Алла Пугачова Сергій Сосєдов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:50

Прикмети на 20 червня: що не можна робити і як не потрапити в біду

15:42

Медведєв - клоун, вибачте, що кажу про це вголос - глава Мюнхенської конференції Хойсген

15:41

"Її творчість закінчена": Сосєдов різко висловився про "пенсіонерку" Пугачову

15:38

У Петербурзі обстріляли статую Путіна-римського імператораВідео

15:20

Найсмачніші кошики з тіста з 2 інгредієнтів: простий рецептВідео

Реклама
15:00

Дощі, грози, зливи та спека: прогноз погоди в Україні на наступний тижденьВідео

14:59

В Україні заборонили музику з Росії та книги з Білорусі та захоплених територійВідео

14:58

"Шлють в Україну як гарматне м’ясо" – Подоляк про підготовку російських військових

14:25

Британські війська готуватимуться воювати в Європі проти РФ – глава Генштабу країниВідео

14:23

Росія всього за крок до застосування проти неї зброї максимальної вражаючої силиПогляд

14:02

У найближчі тижні буде звільнено Херсон, далі - Мелітополь - мер ФедоровВідео

14:01

Виправдання Путіна нападу на Україну - абсурд: Київ не був готовим до вступу у НАТО - ШольцВідео

13:47

"Я особисто Крим брав!": ЗСУ ліквідували російського майора-хвалька

13:01

"Кози з носа дістав і кульки катає": Путін зганьбився на всю РосіюВідео

13:00

Гороскоп на завтра 20 червня 2022: Близнюкам - невдалий збіг, Скорпіонам - борги, Козерогам - грошіВідео

12:51

Казахстан закликав ліквідувати ядерну зброю після нападу Росії на УкраїнуВідео

12:31

Приїхав підтримати Україну: ще одну голлівудську зірку помітили у ЛьвовіВідео

12:15

Пенсіонерка пояснила окупантам, чому українці живуть краще за росіянВідео

12:10

"Україна повністю знищить Путіна": нумеролог спрогнозував, коли російський диктатор помреВідео

12:04

Забирали усіх, навіть батюшку: окупанти збісилися після вибуху біля офісу колаборантки в Мелітополі

Реклама
11:51

Саміт щодо статусу країни-кандидата для України: Шольц ініціює спрощення вступу до ЄС

11:07

ЗРК Patriot можуть закрити небо над заходом України: експерт оцінив заяву Польщі

10:55

Ракетна атака на Дніпропетровщині: вибухнув резервуар з паливом, є загиблий і постраждаліВідео

10:25

Знищили 31 окупанта, танки, Град і БМП: ЗСУ потужно вдарили по армії РФ на ЗапоріжжіВідео

10:19

Українець з голими руками кинувся на амбразуру танка: хоробрий бахмачанин розповів про свій вчинокВідео

10:04

США і Китай спільними зусиллями будуть пережовувати Росію наступні півстоліттяПогляд

09:45

Джонсон запропонував Заходу план з 4 пунктів для закінчення війни в УкраїніВідео

09:39

"Я знаю його особисто": генерал розповів, чого чекати від підневільного Путіну ЛукашенкаВідео

08:54

28 "двохсотих", техніка і ракета Х-55: авіація ЗСУ спопелила окупантів на півдні

08:53

ЗСУ відкинули сили окупантів на чотирьох напрямках – ГенштабВідео

08:19

Вибухи в Києві: окупанти вдарили ракетами по столиці, працює ППО

08:12

Війна може тривати роками: постачання Україні зброї допоможе звільнити Донбас – СтолтенбергВідео

07:36

"Немає у РФ стільки ракет, скільки в українців бажання жити": ми повернемо усі свої території – ЗеленськийВідео

07:03

Смутні часи-2: Росія сприймає два шляхи – або всією країною в ядерний рай, або на курси китайськоїПогляд

07:00

День батька 2022 - зворушливі привітання і красиві листівки для найрідніших

06:00

День медика 2022 в Україні - душевні привітання з днем медика, картинки і листівки

05:38

Надя Дорофєєва в міні-сукні налякала фанатів надмірною худорбою

05:06

"Зразковий самець" Бен Стіллер прибув до Польщі щоб допомагати українським біженцям

03:33

Жданов пояснив, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ і скільки військових для цього потрібноВідео

03:29

"Алленька квіточка прекрасна як завжди": Максим Галкін показав свіже фото нестаріючої Пугачової

Реклама
03:25

Як навчитися менше їсти: експерти назвали найдієвіші способи

02:44

Анна Богдан зізналася в крадіжці цінності у "Холостяка" Михайла Заливако

02:39

Курс долара впаде до 33 грн: фінансовий експерт дав позитивний прогноз

02:07

Погладшала Наташа Корольова засвітила обвислий живіт і шию, як у індички

01:36

Готові домовитися з Путіним у будь-який момент: Жданов сказав, від кого з політиків можна чекати"зради"

00:51

Прикмети на 19 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:45

Валерій Харчишин порадив організаторам Євробачення "не дути в штани", а допомогти Україні

18 червня, субота
23:54

Загальна мобілізація: хто з чоловіків може "відкосити" від арміїВідео

23:18

Обстріл нафтобази на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла до 11 осіб

23:11

17-річна донька Полякової свою першу пісню українською мовою присвятила лесбійському коханню

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти