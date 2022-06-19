"Її творчість закінчена": Сосєдов різко висловився про "пенсіонерку" Пугачову

Критик поставив хрест на кар'єрі Примадонни.
Російський музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що співачка Алла Пугачова повернеться в РФ, але Максим Галкін може затриматися в Ізраїлі.
За словами Сосєдова, присутність Примадонни в Росії нічого б не змінило - критик просто списав її з рахунків.
"Ви думаєте, якби Алла Борисівна співала патріотичні пісні, вона не могла б виїхати? Їй все одно де бути, вона пенсіонерка — давно не співає, не виступає, її творчість закінчена. Вона могла б залишитися і в Росії, але... щоб змінилося, якби вона була тут, а не в Ізраїлі?! Нічого б не змінилося рішуче. Може бути, вона підтримала Макса, а заодно поїхала на лікування", - вважає Сосєдов.
Більш того, він упевнений, що Пугачова повернеться.
"Я в цьому абсолютно переконаний. Не знаю, чи приїде Галкін, але вона точно не залишиться в Ізраїлі. Приїде восени або колись ще", - заявив він.
Зазначимо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.
читайте також"Груба помилка в творчому шляху": Сосєдов почав критикувати ПугачовуСпівачка продублювала відео Галкіна, в якому він не побоявся заявити про це відкрито, записав відеозвернення до росЗМІ, які роблять з артиста ворога народу.
Читайте також:
- "Я звертаюся до Алли Борисівні": пропагандист Соловйов просить Пугачову "відкрити рот"
- Гарнішає на очах: як зараз виглядає Алла Пугачова, яка покинула РФ
- "Алленька квіточка прекрасна як завжди": Максим Галкін показав свіже фото нестаріючої Пугачової