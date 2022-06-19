"Алленька квіточка прекрасна як завжди": Максим Галкін показав свіже фото нестаріючої Пугачової

Максим Галкін показав свіже фото Алли Пугачової / instagram.com/maxgalkinru

Російський комік, ведучий і шоумен Максим Галкін у День свого народження поділився з шанувальниками рідкісним за останній час знімком своїх найбільших цінностей - дітей і дружини, співачки Алли Пугачової.

На його сторінці в Instagram з'явився знімок, на якому вся сім'я позує за святковим столом. Алла Борисівна сидить на чолі, Ліза і Гаррі притиснулися до неї з боків, а ззаду їх усіх обіймає сам винуватець торжества.

У підписі до фото артист зізнався, що сім'я для нього - головне джерело натхнення та енергії. "День народження! Сім'я - це сила!" - написав він.

Коментарі до сімейного знімку рясніють різноманітними привітаннями і добрими побажаннями Галкіну до Дня народження. Також всі незмінно розчулюються, якими красивими ростуть діти зіркової пари.

Хоча особливу увагу, все ж, приділили і Примадонні - фанати відзначають, що артистка буквально сяє красою і свіжістю поруч з дорогими серцю людьми:

Максим Галкін показав свіже фото Алли Пугачової / instagram.com/maxgalkinru

"Рідні наші! Яке щастя Вас бачити! Дітки підросли, засмаглі такі. Алленька квіточка прекрасна як завжди".

"Обожнюю вашу сім'ю!❤❤❤❤ Алла Борисівна відмінно виглядає!❤❤❤ Щастя вам, з днем народження".

"❤️З днем народження! Щастя вашій родині, щоб всі були здорові і не було війни. Фотографія чудова, Алла Борисівна красуня".

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Нагадаємо, несподіваний сюрприз Максиму Галкіну до Дня народження піднесла Софія Ротару-заради його свята вона порушила довге мовчання і виголосила зворушливу промову.

Що ж стосується зовнішності Алли Пугачової, то раніше чутки про її погане самопочуття і недоглянутий вигляд спростували жителі маленького ізраїльського містечка, де живе Примадонна з чоловіком.

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