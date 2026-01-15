Секретний код від щастя: Жизель Бюндхен натякнула на ім'я новонародженого сина

Один символічний жест видає Бюндхен.

https://glavred.net/stars/sekretnyy-kod-ot-schastya-zhizel-byundhen-nameknula-na-imya-novorozhdennogo-syna-10732724.html Посилання скопійоване

Жизель Бюндхен діти - подробиці про третю дитину моделі / колаж: Главред, фото: instagram.com/gisele

Читайте більше:

Що відомо про третю дитину Жизель Бюндхен

Про подробиці особистого життя манекенниці

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен у лютому 2025 року втретє стала мамою. Вона народила сина своєму давньому другу і тренеру з джиу-джитсу Хоакіму Валенте. Бюндхен і Валенте одружилися в грудні 2025 року на таємній церемонії - через 10 місяців після народження спільної дитини.

Малюкові №3 в родині Бюндхен скоро виповниться рік, а модель досі приховує його ім'я. Журналісти Daily Mail створили власну теорію про ім'я малюка.

відео дня

Останнім часом Жизель Бюндхен часто з'являється на фото в золотому кольє з чотирма літерами на ньому: J, B, V, A. У пресі припускають, що J - перша літера імені Хоакім, В - Бенджаміна, первістка моделі, V - Вівіан, її доньки. Дотримуючись такої логіки, А - перша літера імені третьої дитини манекенниці.

Представники Жизель Бюндхен поки не підтверджують і не спростовують це припущення.

Gisele Bundchen hints at baby name with coded jewelry after secret Joaquim Valente wedding https://t.co/CnCUjDiHvR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 15 січня 2026

Жизель Бюндхен в "особливому" намисті / фото: instagram.com/gisele

Жизель Бюндхен - особисте життя

На початку двохтисячних Жизель Бюндхен зустрічалася з актором Леонардо Ді Капріо. Потім у 2009 році вийшла заміж за професійного гравця в американський футбол Тома Бреді. У цьому шлюбі модель народила двох дітей - Бенджаміна Рейна (нар. 08.12.2009) і Вівіан Лейк (нар. 05.12.2012). Бюндхен і Брейді розлучилися в 2022 році.

У січні 2023 року Жизель запідозрили в романі з Хоакімом Валенте. У лютому 2025 року модель народила йому сина, а в грудні вийшла за нього заміж.

Жизель Бюндхен і Хоакім Валенте / фото: instagram.com/gisele

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зірка "Дуже дивних справ", канадський актор Фінн Вулфхард, залишає акторство після завершення серіалу. Артист розкрив, чим буде займатися далі.

Також стало відомо, що Ніколь Кідман офіційно знову незаміжня - всього через три місяці після подачі акторкою заяви на розлучення з кантрі-співаком Кітом Урбаном.

Читайте також:

Про персону: Жизель Бюндхен Жизель Бюндхен - бразильська супермодель і акторка. З 2004 по 2016 рік була найбільш високооплачуваною моделлю у світі. Також відома як одна з колишніх ангелів "Victoria's Secret" (2002-2006). Брала участь у рекламних кампаніях таких відомих брендів, як Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferreі Chloé; з'являлася на обкладинках таких авторитетних видань, як Vogue, Marie Claire, Harper's Bazaar, Allure і Rolling Stone, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред