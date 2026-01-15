Рус
Секретний код від щастя: Жизель Бюндхен натякнула на ім'я новонародженого сина

Анна Підгорна
15 січня 2026, 23:44
Один символічний жест видає Бюндхен.
Жизель Бюндхен з сином
Жизель Бюндхен діти - подробиці про третю дитину моделі / колаж: Главред, фото: instagram.com/gisele

  • Що відомо про третю дитину Жизель Бюндхен
  • Про подробиці особистого життя манекенниці

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен у лютому 2025 року втретє стала мамою. Вона народила сина своєму давньому другу і тренеру з джиу-джитсу Хоакіму Валенте. Бюндхен і Валенте одружилися в грудні 2025 року на таємній церемонії - через 10 місяців після народження спільної дитини.

Малюкові №3 в родині Бюндхен скоро виповниться рік, а модель досі приховує його ім'я. Журналісти Daily Mail створили власну теорію про ім'я малюка.

Останнім часом Жизель Бюндхен часто з'являється на фото в золотому кольє з чотирма літерами на ньому: J, B, V, A. У пресі припускають, що J - перша літера імені Хоакім, В - Бенджаміна, первістка моделі, V - Вівіан, її доньки. Дотримуючись такої логіки, А - перша літера імені третьої дитини манекенниці.

Представники Жизель Бюндхен поки не підтверджують і не спростовують це припущення.

Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен в "особливому" намисті / фото: instagram.com/gisele

Жизель Бюндхен - особисте життя

На початку двохтисячних Жизель Бюндхен зустрічалася з актором Леонардо Ді Капріо. Потім у 2009 році вийшла заміж за професійного гравця в американський футбол Тома Бреді. У цьому шлюбі модель народила двох дітей - Бенджаміна Рейна (нар. 08.12.2009) і Вівіан Лейк (нар. 05.12.2012). Бюндхен і Брейді розлучилися в 2022 році.

У січні 2023 року Жизель запідозрили в романі з Хоакімом Валенте. У лютому 2025 року модель народила йому сина, а в грудні вийшла за нього заміж.

Жизель Бюндхен, Хоакім Валенте
Жизель Бюндхен і Хоакім Валенте / фото: instagram.com/gisele

Про персону: Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен - бразильська супермодель і акторка. З 2004 по 2016 рік була найбільш високооплачуваною моделлю у світі. Також відома як одна з колишніх ангелів "Victoria's Secret" (2002-2006). Брала участь у рекламних кампаніях таких відомих брендів, як Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferreі Chloé; з'являлася на обкладинках таких авторитетних видань, як Vogue, Marie Claire, Harper's Bazaar, Allure і Rolling Stone, повідомляє Вікіпедія.

