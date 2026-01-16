Рус
"Тепер з татом": померла "секретна" донька Фредді Меркьюрі

Анна Підгорна
16 січня 2026, 01:30
Бі так і залишилася загадкою для шанувальників легендарного соліста Queen.
Фредді Меркьюрі діти - померла донька Фредді Меркьюрі Бібі

  • Жінка, яку називають донькою Фредді Меркьюрі, померла
  • Її вдівець розкрив подробиці смерті

Влітку 2025 року вийшла біографічна книга під назвою "З любов'ю, Фредді", в якій її авторка Леслі Енн Джонс заявила світові про існування у британського співака Фредді Меркьюрі таємної доньки, яка нібито з'явилася на світ наприкінці сімдесятих.

Музикант підтримував зв'язок з Бібі (так він називав дівчинку), і перед своєю смертю в 1991 році нібито навіть передав їй частину своїх особистих щоденників. Правдивість слів названої доньки Меркьюрі досі залишається загадкою.

Нещодавно Томас, чоловік Бібі і батько її дітей, повідомив, що таємна дитина Фредді пішла з життя - вона страждала від хордоми, важкої пухлини хребта. Їй було 48 років. "Бі тепер зі своїм люблячим і любим татом у світі мрій. Її прах був розвіяний вітром над Альпами", - повідомив вдівець виданню Daily Mail.

Про особу: Фредді Меркьюрі

Фредді Меркьюрі (справжнє ім'я - Фаррух Булсара; 5 вересня 1946 - 24 листопада 1991) - британський рок-співак, композитор і автор пісень парсійського походження. Вокаліст рок-гурту Queen. Меркьюрі є автором таких хітів групи Queen, як "Bohemian Rhapsody", "Killer Queen", "Seven Seas of Rhye", "Somebody to Love", "We Are the Champions", "Don't Stop Me Now", "Crazy Little Thing Called Love" та ін. Також займався сольною творчістю. У 2002 році Меркьюрі посів 58-е місце в опитуванні "100 найвидатніших британців", організованому ВВС. У 2008 році журнал Rolling Stone поставив його на 18-е місце в списку "100 найвидатніших співаків всіх часів", а в 2023 році цей же журнал включив його в список "200 найвидатніших співаків всіх часів" на 14-му місці, повідомляє Вікіпедія.

