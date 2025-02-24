Як старі друзі: Усик і Роналду розповіли про приємну зустріч

Дві світові легенди, Олександр Усик і Кріштіану Роналду, перетнулися в Саудівській Аравії.

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Олександр Усик і Кріштіану Роналду зустрілися на арені Аль-Насра / колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa, instagram.com/cristiano

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Усик відвідав Роналдо на арені "Аль-Наср"

Спортсмени поділилися фото з теплої зустрічі

Український боксер і чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC, WBA, WBO, IBO і The Ring Олександр Усик днями прибув до Ер-Ріяда, щоб бути присутнім на боксерському вечорі. Під час візиту до Саудівської Аравії у спортсмена також відбулася ще одна приємна зустріч.

Усик прибув на арену "Аль-Наср" - домашнє поле однойменної футбольної команди, капітаном і нападником якої є португальська футбольна зірка Кріштіану Роналду. Легендарні спортсмени поспілкувалися з великим задоволенням.

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У своєму блозі в Instagram Роналду опублікував кілька фото з Усиком із підписом: "Був щасливий знову побачити тебе, чемпіоне!". Боксер також поділився знімками і добрими словами на адресу футболіста. "Теплі бесіди з великим чемпіоном! Завжди вчимося один в одного, ділимося досвідом і насолоджуємося моментом. Респект Кріштіану за його відданість і настрій. До скорої зустрічі, мій друже!" - написав український боксер.

Олександр Усик і Кріштіану Роналду зустрілися на арені Аль-Насра / колаж: Главред, фото: instagram.com/cristiano

Олександр Усик і Кріштіану Роналду зустрілися на арені Аль-Насра / колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

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Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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