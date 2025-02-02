"Повісити рукавички на цвях": промоутер Усика зробив заяву щодо планів боксера

Український боксер хоче проводити час зі своєю сім'єю та відпочивати, однак є нюанс.

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В Усика та його команди є плани на майбутнє / Колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa/

Що повідомив Красюк:

Боксер може повернутись у крузервейт

Усик не планує закінчувати кар'єру

Спортивний функціонер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, які в українського боксера плани на майбутнє, зокрема у кар'єрі. Про це йдеться у відео Ring Magazine.

За словами промоутера спортсмена, не виключено, що Усика знову можна буде побачити у крузвейті, а про закінчення професійної кар'єри у боксі мова взагалі не йде.

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Олександр Усик / Інфографіка: Главред

"Перехід у важку вагу? Це один із варіантів. Він приймає рішення і один із варіантів – повернутись до важкої ваги. Чи це розумно? Чи це розважливо? Не знаю, важко сказати. Але Усик ніколи не робив розважливих речей. З початку його кар'єри ніхто не вірив, що він зможе стати кимось гідним", - зауважив він.

Поки український боксер хоче насолодитися відпочинком та проведенням часу з сім'єю, однак це не означає, що Усик повісить свої рукавички на цвях. Спортсмен разом із командою згодом придумають щось цікаве.

Кар'єра Олександра Усика - останні новини

Нещодавно відбувся довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Після напружених 12 раундів українець здобув перемогу за рішенням суддів. Цей поєдинок став найбільш прибутковим у кар’єрі обох боксерів.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик під час поєдинку з Тайсоном Ф’юрі у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) вийшов на ринг у футболці з написом "Православ’я або смерть" грецькою мовою. У країні, де суворо дотримуються ісламських норм, такі висловлювання можуть спричинити серйозні наслідки, але Усик уник неприємностей.

Раніше, як писав Главред, у​​​​країнського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року за версією авторитетного журналу The Ring. Відповідну нагороду українець отримав на церемонії у Лондоні.

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Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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