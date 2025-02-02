"Повісити рукавички на цвях": промоутер Усика зробив заяву щодо планів боксера

Що повідомив Красюк:
- Боксер може повернутись у крузервейт
- Усик не планує закінчувати кар'єру
Спортивний функціонер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, які в українського боксера плани на майбутнє, зокрема у кар'єрі. Про це йдеться у відео Ring Magazine.
За словами промоутера спортсмена, не виключено, що Усика знову можна буде побачити у крузвейті, а про закінчення професійної кар'єри у боксі мова взагалі не йде.
"Перехід у важку вагу? Це один із варіантів. Він приймає рішення і один із варіантів – повернутись до важкої ваги. Чи це розумно? Чи це розважливо? Не знаю, важко сказати. Але Усик ніколи не робив розважливих речей. З початку його кар'єри ніхто не вірив, що він зможе стати кимось гідним", - зауважив він.
Поки український боксер хоче насолодитися відпочинком та проведенням часу з сім'єю, однак це не означає, що Усик повісить свої рукавички на цвях. Спортсмен разом із командою згодом придумають щось цікаве.
Кар'єра Олександра Усика - останні новини
Нещодавно відбувся довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Після напружених 12 раундів українець здобув перемогу за рішенням суддів. Цей поєдинок став найбільш прибутковим у кар’єрі обох боксерів.
Нагадаємо, український боксер Олександр Усик під час поєдинку з Тайсоном Ф’юрі у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) вийшов на ринг у футболці з написом "Православ’я або смерть" грецькою мовою. У країні, де суворо дотримуються ісламських норм, такі висловлювання можуть спричинити серйозні наслідки, але Усик уник неприємностей.
Раніше, як писав Главред, українського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року за версією авторитетного журналу The Ring. Відповідну нагороду українець отримав на церемонії у Лондоні.
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Хто такий Олександр Усик?
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
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