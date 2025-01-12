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Олександр Усик став найкращим боксером року: українець звернувся до Ф'юрі

Анна Косик
12 січня 2025, 10:56
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Український боксер вже відреагував на нагороду і не обділив увагою Тайсона Ф'юрі.
Усик, Фьюри
Усик назвав Ф'юрі чудовим суперником / Колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa/, скріншот з відео

Головне:

  • За версією The Ring Усик став найкращим боксером 2024 року
  • Під час промови Усик назвав Ф'юрі своїм "найкращим другом"

Українського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року за версією авторитетного журналу The Ring. Відповідну нагороду українець отримав на церемонії у Лондоні.

Усик, як об'єднаний чемпіон світу у суперважкій вазі, став однією з головних зірок цієї події, адже протягом 2024 року йому двічі вдалося перемогти британського боксера Тайсона Ф'юрі.

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"Насамперед хочу подякувати Богу, своїй сім'ї та своїй команді. Цей рік був чудовим для мене. Важливим для мене та моєї країни. Якщо ви можете допомагати людям, дарувати посмішку – робіть це. Будьте щасливі, дуже вам дякую. Я хочу сказати своєму супернику, моєму найкращому другу Тайсону Ф’юрі: "Мій друже, жадібне пузо, дякую тобі велике. Ти чудовий, мій супернику"", - сказав Усик після отримання нагороди.

Олександр Усик
Олександр Усик / Інфографіка: Главред

Український боксер також прокоментував подію у своєму Instagram, де також не залишив без уваги важливі для України та світу питання і згадав свого головного суперника Тайсона Ф'юрі.

"Дуже дякую. Дякую моїй сім'ї, моїй команді, Його Високопреосвященності та Тайсону Ф'юрі. Ви часто запитуєте мене про мої цілі в боксі. Я хочу надихати людей мріяти про великі та наполегливо працювати. Я хочу надихати людей допомагати один одному. Перед кожним боєм ми організовуємо благодійний захід. Ми допомагаємо Україні, бо ми українці. Це моє послання боксерській спільноті: допоможіть. Допоможіть всім, хто цього потребує. Допоможіть Україні. Просто зараз давайте допоможемо людям у Каліфорнії, які втратили свої домівки під час пожежі", - написав він.

Боксерські поєдинки Усика - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, у травні 2024 року українець Олександр Усик здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Згодом, наприкінці грудня в Ер-Ріяді відбувся реванш між об'єднаним чемпіоном хевівейту Олександром Усиком та екс-гегемоном дивізіону Тайсоном Ф'юрі, у якому перемогу знову здобув українець.
Після цього стало відомо, що загальний призовий фонд бою Усика і Ф'юрі склав $190 мільйонів, з яких 60% отримав українець, а саме $114 мільйонів. Натомість британцю дісталося $76 мільйонів.

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Хто такий Олександр Усик?

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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