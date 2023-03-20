Легендарний гурт U2 присвятив Україні свою хітову пісню

Музиканти з U2 присвятили Україні свій знаменитий хіт 2000 року "Walk on" (з альбому All That You Can't Leave Behind 2000 року).

Боно і Едж з групи "U2" / колаж фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Легенди світової рок-музики, група "U2" з Ірландії (лідери якої Боно і Едж торік приїжджали в Україну підтримати українців) перезаписали 40 своїх хітів для збірки "Songs of Surrender". Один шлягер музиканти присвятили війні в Україні.

Тепер Україні присвячений знаменитий хіт 2000 року "Walk on" (з альбому All That You Can't Leave Behind 2000 року). Тепер пісня має назву "Walk On (Ukraine)". І в ній з'явилися нові рядки. У перекладі вони звучать так:

"І якщо жінка, що танцює на вулиці, була сповнена сліз, / Її танець не зможе перемогти жодна армія. Страх поступається місцем любові, / І це теж вид гніву, який неможливо стримувати. / Ти летиш або борешся, народжуєшся вільним або вмираєш за свободу", − тепер Боно співає саме такий текст.

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Підтримка західними зірками України

Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

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