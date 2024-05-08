Кріосауна, каплиця, стриптиз-кімната: у мережу злили відео палацу Путіна, знятого прихованою камерою

Масштаби державного будівництва вражають - чого тільки немає в домі у російського диктатора.

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Палац Путіна можна назвати справжнім палацом / Колаж Главред, фото скріншот

У терористичній Росії, яка напала на мирну Україну і намагається безуспішно віджати частину українських земель, у мережу злили таємні кадри так званого Палацу Путіна на мисі Ідокопас під Геленджиком.

Як написала Медуза, у січні 2021 року російський фонд боротьби з корупцією (ФБК) випустив документальний фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара". У ньому розповідалося про те, що під Геленджиком для російського терориста Путіна збудували палац вартістю 100 мільярдів рублів (понад 1 млрд доларів США).

Сам ошуканник Путін свою причетність до маєтку, звісно ж, заперечував. А пізніше його друг і соратник Аркадій Ротенберг оголосив нерухомість своєю і навіть погрожував зробити з неї апарт-готель.

Тим часом видання стверджує, що в новому розслідуванні видно, що палац так і не став готелем, а як і раніше призначений для директора Росії - Путіна.

"Спальні, кабінети з урядовим зв'язком, спортзали, кріосауни і навіть домашня каплиця, де ми оцінимо справжній ступінь його божевілля і побачимо, що Путін молиться сам на себе. Сьогодні ми буквально увірвемося до Путіна додому і покажемо вам, ким він є насправді - збожеволілим старим диктатором, який навіть під час розв'язаної ним же самим війни, не може зупинитися і продовжує будувати собі палац", - пише ЗМІ.

Відомо, що в будівлі є підземний шестирівневий комплекс. Там є льодова арена, бар, ресторан, перукарня та інші "послуги".

Зустріч Путіна і Зеленського - коли і де відбудеться Президент України Володимир Зеленський і його російський колега Володимир Путін уперше особисто зустрінуться в понеділок, 9 грудня, у Парижі. Зустріч у нормандському форматі відбудеться за участю інших лідерів країн, що входять до "нормандської четвірки", - президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Зустріч у нормандському форматі присвячена Донбасу і заходам, які дадуть змогу врегулювати ситуацію в регіоні. Крім того, Зеленський має намір порушити питання про транзит російського газу українською ГТС. Президент РФ Володимир Путін уже заявив, що готовий зберегти український напрямок як транзит, але уточнив, що умови Києва зараз неприйнятні для Москви. Уже відомо, що Зеленський під час саміту має намір порушити три ключові питання: обмін військовополоненими, припинення вогню на всій лінії розмежування і передача Києву контролю над російсько-українським кордоном.

"Як звертають увагу автори розслідування, у колишніх вітальні та читальні, тепер замаскованих під лобі, після ремонту значно змінився інтер'єр. Якщо раніше на стінах читальні були романтичні фрески з нейтральними сюжетами, то зараз їх замінили репродукції картин історичних битв, зокрема Бородінської битви і Льодового побоїща", - пише Медуза.

Журналісти також розвідали, що в комплексі є власна каплиця з іконами і царським троном, де диктатор може сидіти, якщо втомиться під час служби.

Вони також зазначають, що у Путіна в палаці є кальянна з жердиною для стриптизу.

Будівництво та утримання палацу, як і раніше, фінансується державними компаніями під виглядом неіснуючих послуг.

Нагадаємо, ранішелегендарний американський письменник ("Король жахів") Стівен Кінг зробив цікаву заяву. На своїй сторінці в соціальній мережі Х (Twitter - авт.) він опублікував послання, яке стосується президента України Володимира Зелінського і терориста, президента Росії - Путіна.

Раніше також у Росії відбулася, так би мовити, "коронація" диктатора Володимира Путіна, за яким плаче Гаага. Це вже його п'ятий термін на посаді на шість років. Серед гостей було чимало знаменитостей і пропагандистів, а "цих" потрібно знати в обличчя, щоб назавжди запам'ятати імена людей, які підтримують вбивства українців.

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