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Сім країн ЄС відправлять своїх представників на "інавгурацію" Путіна – Reuters

Альона Вороніна
7 травня 2024, 08:44
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Серед країн Євросоюзу, від яких буде представник на так званій інавгурації, буде також Франція, зазначають у Reuters.
Сім країн ЄС відправлять своїх представників на 'інавгурацію' Путіна – Reuters
Сім країн ЄС відправлять своїх представників на "інавгурацію" Путіна/ коллаж: Главред, фото: скрін

Сім держав Європейського Союзу відправлять своїх представників на так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна, яка відбудеться у вівторок, 7 травня. Серед цих країн також Франція, від якої на "інавгурації" диктатора буде посол.

Про це повідомляє агентство Reuters, якому стало про це відомо від європейського дипломата, що розповів таку інформацію на умовах анонімності. Дипломат зазначив, що 20 країн-членів Євросоюзу будуть бойкотувати "інавгурацію" Путіна, проте решта 7 держав надішлють своїх представників.

Також джерело видання уточнило, що "Франція буде представлена своїм послом в Росії".

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Джерело додало, що Франція раніше засуджувала репресивні умови, у яких відбувалися вибори у країні-агресорці Росії, а також організацію виборів на окупованих Росією українських територіях, які Париж вважає порушенням міжнародного права і Статуту Організації Об’єднаних Націй.

"Інавгурація" Путіна – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україна не визнає Путіна президентом РФ – у МЗС зробили гучну заяву. Україна не визнає диктатора Володимира Путіна демократично обраним на виборах поточного року і легітимним президентом РФ, а також закликає зробити те ж саме інші країни і міжнародні організації, заявили в Міністерстві закордонних справ.

Також раніше дипломат, колишній міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко сказав, що загрожує Україні після інавгурації Путіна. Російський диктатор тримається за війну, бо це єдиний спосіб утриматися при владі, каже Огризко.

Нагадаємо, також Огризко розповів, чого чекати Україні та світу після "інавгурації" Путіна. Становище Путіна можуть змінити тільки дії ЗСУ на полі бою, упевнений дипломат.

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