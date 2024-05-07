Чого чекати Україні та світу після 'інавгурації' Путіна: дипломат дав прогноз

Становище Путіна можуть змінити тільки дії ЗСУ на полі бою, упевнений дипломат.

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7 травня в Москві пройде "інавгурація" Путіна / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Від так званої інавгурації Володимира Путіна не буде нічого вкрай нового - Кремль і надалі дотримуватиметься свого агресивного порядку денного щодо сусідніх країн, упевнений дипломат, колишній міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що лінія щодо зовнішньої політики була зафіксована Росією з початку першого правління Путіна.

"З точки зору Путіна лінія послідовна, і без примусу змін не відбудеться. Якщо ми сподіваємося, що Путін раптом почне новий етап, то ми помиляємося, тому що для цього немає жодних підстав", - сказав Огризко.

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Єдиним фактором, який може змінити його позицію - це фактор поразки у війні, вважає дипломат.

"Якщо українські Збройні сили на полі бою доведуть, що він програв, тоді справді можуть бути якісь зміни", - наголосив Огризко.

А ось так звана інавгурація Путіна, додав Огризко, розрахована тільки на внутрішню аудиторію.

Інавгурація Путіна 2024 - головне

Сьогодні, 7 травня, у Москві відбудеться так звана інавгурація Володимира Путіна.

Україна не визнає легітимність Путіна, який фальсифікував президентські вибори в Росії, усунувши всіх опонентів. Те саме Київ закликати зробити всьому цивілізованому світу.

Відомо, що деякі країни Європи не відправлятимуть своїх послів на "інавгурацію", а в самій процедурі участь візьмуть московські сателіти, наприклад Білорусь і деякі африканські країни.

На тлі "інавгурації" Путіна його війська почали масштабний наступ на Сході, сподіваючись шляхом м'ясних штурмів вийти до 9 травня на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім - незалежної України) - з 1978 року. Перша посада Огризка в зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу преси, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Шевченка. У 1992 році Огризку присвоєно ранг надзвичайного і повноважного посла України. З 1992 до 1996 року він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнений Верховною Радою за ініціативою Кабміну. 17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив у партію Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній. З вересня 2014 р. дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время, Українська правда. З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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