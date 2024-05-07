УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чого чекати Україні та світу після "інавгурації" Путіна: дипломат дав прогноз

Яна Ставська
7 травня 2024, 04:20
102
Становище Путіна можуть змінити тільки дії ЗСУ на полі бою, упевнений дипломат.
Чого чекати Україні та світу після 'інавгурації' Путіна: дипломат дав прогноз
7 травня в Москві пройде "інавгурація" Путіна / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Від так званої інавгурації Володимира Путіна не буде нічого вкрай нового - Кремль і надалі дотримуватиметься свого агресивного порядку денного щодо сусідніх країн, упевнений дипломат, колишній міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що лінія щодо зовнішньої політики була зафіксована Росією з початку першого правління Путіна.

"З точки зору Путіна лінія послідовна, і без примусу змін не відбудеться. Якщо ми сподіваємося, що Путін раптом почне новий етап, то ми помиляємося, тому що для цього немає жодних підстав", - сказав Огризко.

відео дня

Єдиним фактором, який може змінити його позицію - це фактор поразки у війні, вважає дипломат.

"Якщо українські Збройні сили на полі бою доведуть, що він програв, тоді справді можуть бути якісь зміни", - наголосив Огризко.

А ось так звана інавгурація Путіна, додав Огризко, розрахована тільки на внутрішню аудиторію.

Інавгурація Путіна 2024 - головне

Сьогодні, 7 травня, у Москві відбудеться так звана інавгурація Володимира Путіна.

Україна не визнає легітимність Путіна, який фальсифікував президентські вибори в Росії, усунувши всіх опонентів. Те саме Київ закликати зробити всьому цивілізованому світу.

Відомо, що деякі країни Європи не відправлятимуть своїх послів на "інавгурацію", а в самій процедурі участь візьмуть московські сателіти, наприклад Білорусь і деякі африканські країни.

На тлі "інавгурації" Путіна його війська почали масштабний наступ на Сході, сподіваючись шляхом м'ясних штурмів вийти до 9 травня на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім - незалежної України) - з 1978 року. Перша посада Огризка в зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу преси, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Шевченка.

У 1992 році Огризку присвоєно ранг надзвичайного і повноважного посла України. З 1992 до 1996 року він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнений Верховною Радою за ініціативою Кабміну.

17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив у партію Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній.

З вересня 2014 р. дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время, Українська правда.

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Володимир Путін Володимир Огризко інавгурація Путіна
Реклама

Головне за день

Україну накрила потужна магнітна буря після сильних спалахів на Сонці

Україну накрила потужна магнітна буря після сильних спалахів на Сонці

00:40 Синоптик
Ядерні навчання РФ: у США "проїхались" по маніпуляціях окупантів

Ядерні навчання РФ: у США "проїхались" по маніпуляціях окупантів

23:00 Політика
Україні з літа почнуть постачати F-16: коли чекати на першу і другу партії літаків

Україні з літа почнуть постачати F-16: коли чекати на першу і другу партії літаків

22:50 Україна
Всі головні новини

Популярне

Як обманюють супермаркети з овочами: експерт попередила про хитрий трюк 15712

Як обманюють супермаркети з овочами: експерт попередила про хитрий трюк

Висновок - берегти себе : Катя Осадча потрапила до лікарні 12766

"Висновок - берегти себе": Катя Осадча потрапила до лікарні

Лавров висунув умову для мирних переговорів з Україною 8049

Лавров висунув умову для мирних переговорів з Україною

РФ обрала нові цілі: у ЗСУ назвали, куди ворог масовано вдарить ракетами 5874

РФ обрала нові цілі: у ЗСУ назвали, куди ворог масовано вдарить ракетами

Останні новини

04:53

Шматочки будуть ідеально рівними: жінка розкрила геніальну техніку нарізання сиру

04:20

Чого чекати Україні та світу після "інавгурації" Путіна: дипломат дав прогноз

03:45

Перекидання військ країн НАТО в Україну: у Раді розкрили ймовірний сценарій

03:00

"Хто буде за стареньким доглядати": Тоня Матвієнко здивувала фанатів звісткою про батька

02:43

Ситуація на фронті ставатиме критичнішою: які 2 фактори зупинять росіян

Після інавгурації Путін нічого не змінюватиме і продовжить війну в Україні - ОгризкоПісля інавгурації Путін нічого не змінюватиме і продовжить війну в Україні - Огризко
02:05

"Залежності, комплекси та страшні наслідки": Цимбалару розповіла про РХП

00:40

Україну накрила потужна магнітна буря після сильних спалахів на Сонці

00:28

Популярна українська співачка оголосила про третю вагітність

06 травня, понеділок
23:31

Росіяни в жорсткій паніці чекають "масованого удару ЗСУ" по території РФ 7 травня

Реклама
23:00

Ядерні навчання РФ: у США "проїхались" по маніпуляціях окупантів

22:55

Alyona Alyona впала на сцені Євробачення-2024 під час фінальної репетиціїВідео

22:53

Зірка "Оппенгеймера" звинуватила режисера-брата Михалкова у знущаннях

22:50

Україні з літа почнуть постачати F-16: коли чекати на першу і другу партії літаків

22:42

"У нього немає вибору": що загрожує Україні після інавгурації Путіна - експерт

22:18

Мер Кличко відверто відповів на запитання про стосунки з ексдружиною

21:29

Розкрито радіус ударів ATACMS по Криму: під вогнем опиниться не тільки міст

21:17

Українських водіїв штрафуватимуть через фари: стала відома сума

20:56

Коли можуть ухвалити нові штрафи для уклоністів: у Раді зробили заяву

20:05

"Готуємось": Зеленський розказав подробиці із засідання Ставки

19:55

Буде чим відбивати атаки Росії: Україна поповнила запаси ракет до Patriot

Реклама
19:31

На Україну налетить скажений шторм: будуть сильні грози, дощі та пориви вітру

19:12

"Нового не спостерігаємо": у ГУР оцінили анонс Путіним "ядерних" навчань

19:11

Чи може Мішель Обама замінити Байдена та що з цього буде?Погляд

18:56

У Росії істерять через наближення термінів передачі Україні F-16: посипалися погрози

18:39

Півмільйонна мобілізація: з'явився несподіваний прогноз щодо призову в армію

18:31

РФ погрожує влупити по військових об'єктах Британії

18:25

Як платити за світло вдвічі менше: що потрібно зробити

18:12

"Висновок - берегти себе": Катя Осадча потрапила до лікарні

17:50

У Києві пройшов показ весняної колекції від YS Couture by Yanis Stepanenko новости компании

17:47

Україна не визнає Путіна президентом РФ: у МЗС зробили гучну заяву

17:39

У Криму могли бути атаковані російські "Іскандери": з'явилися знімкиФото

17:20

Міністр Кулеба поділився рідкісним фото зі своєю коханою жінкою

16:50

Скільки можна зберігати варені яйця: як не потрапити в халепу після Великодня

16:45

Вогняне серце у небі над Сумщиною: унікальне відео знищення "Шахеда"Відео

16:44

Штрафи до 1 500 євро: чому в Іспанії не можна будувати замки з піску

16:35

Чемпіон Європи захищав Україну: на фронті загинув знаменитий спортсмен-важкоатлет

16:31

Важливий партнер України раптом "заспівав" про "мир" із Путіним

16:25

Коли і як правильно обрізати лаванду: секрети, які забезпечать рясне цвітіння

15:39

Київстар ТБ транслюватиме "Євробачення-2024" у вільному доступі

15:35

Що не можна робити у Світлий вівторок: 3 заборони, які вбережуть від біди

Реклама
15:35

Як відбілити старий тюль від сірості та жовтизни: бабусин спосіб, про який забули

15:30

Угорський віце-прем'єр відмовився видавати Києву українських чоловіків

15:29

Справжня сім'я: який зараз вигляд мають діти-актори з фільму "Місіс Даутфайр"

15:26

Урожай можна врятувати: чим полити часник, коли жовтіє листя

14:57

Військовий катер РФ у Криму злетів у повітря: у ГУР розкрили деталі спецоперації

14:53

В Україні розпочнуть велике виробництво зброї: Камишін розкрив деталі

14:49

Росіяни націлились на 2 великі міста: Сирський повідомив про важливі рішення

14:24

Багато хто сушив одяг неправильно: де категорично не можна розвішувати речі

14:11

Є передумови: Братчук розповів про розширення "сірої зони" на лівому березі Дніпра

14:09

Тягне як магнітом: експерти назвали найпоширенішу помилку, яка приваблює слимаків

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти