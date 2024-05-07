Мені б дуже хотілося: Стівен Кінг розповів, що Зеленському потрібно зробити з Путіним

В українців і Стівена Кінга одне бажання на двох. Зеленський у темі.

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Стівен Кінг зробив цікавий пост / Колаж Глвред, фото Instagram/zelenskyy_official, stephenkingofficialpage, http://kremlin.ru/

Легендарний американський письменник ("Король жахів") Стівен Кінг зробив цікаву заяву.

На своїй сторінці в соціальній мережі Х (Twitter - авт.) він опублікував послання, що стосується президента України Володимира Зелінського і терориста, президента Росії - Путіна.

"Я вважаю, що Путіну і Зеленському слід припинити вбивати людей і врегулювати свої розбіжності за принципом "плата за перегляд". Мені б дуже хотілося, щоб пан З (Зеленський - авт.) надер дупу Путіну", - написав легендарний автор.

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Думаю, Путін і Зелінський повинні припинити вбивати людей і врегульовувати свої розбіжності mano a mano за принципом "плата за перегляд". Я б із задоволенням подивився, як містер Зелінський надере Путіну дупу. - Стівен Кінг (@StephenKing) 6 травня 2024 року

Хто такий Стівен Кінг? Стівен Едвін Кінг - американський письменник, який працює в різноманітних жанрах, включно з жахами, трилером, фантастикою, фентезі, містикою, драмою, детективом, отримав прізвисько "Король жахів", повідомляє "Вікіпедія".

Стівен Кінг підтримує Україну - останні новини

Письменник давно і відкрито підтримує Україну і засуджує Росію за розв'язання війни. Своїм заповітним бажанням на 2023 рік він називав мир. 28 січня письменник звернувся до росіян, закликавши їх зупинити "цю безглузду війну" і припинити бомбити мирних жителів. Американець підкреслив, що президент РФ Володимир Путін має піти у відставку.

29 квітня 2023 року "король жахів" прокоментував обстріл житлового будинку в Умані. Він зазначив, що РФ "убиває дедалі більше українських цивільних, зокрема дітей", і це - тероризм.

Також Кінг назвав політика Дональда Трампа зрадником, звинувативши його у зв'язках з Росією і Путіним.

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