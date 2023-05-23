'Краще б на ЗСУ': блогерка Саша Бо нарвалася на гнівну критику через розіграш дорогого авто

Франківська блогерка-мільйонниця Саша Бо нарвалася на критику у соціальних мережах через розіграш дорогого автомобіля.

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Сашу Бо захейтили за розіграш автомобіля / колаж: Главред, скріншот: instagram.com/sashaabo

На своїй сторінці в Instagram Саша Бо оголосила розіграш авто. До речі, машина належить її другому чоловіку, стоматологу Платону Тарнавському. Блогерка вирішила під час війни розіграти дороге авто Nissan. Для участі вона пропонує підписатися на 96 спонсорів, серед яких, як виявилось, є скандальні особи.

"Я давно цього не робила, але час настав зробити вам приємне. На правах дружини оголошую, що я подарую автомобіль свого чоловіка. Nissan з салону, не битий не крашений, у чудовому стані, один власник. Скоро подарую його вам",– повідомила Саша Бо у себе в Instagram.

Деякі підписники блогерки не оцінили цей розіграш. Більшість користувачів розкритикували список спонсорів, на яких мали підписатися учасники. Серед спонсорів опинилися багато російськомовних блогерів та навіть скандальна ексзаступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова, яку звинувачують у розкраданні гуманітарки.

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Багато підписників висловили свою думку, що краще б Саша Бо віддала автівку бійцям ЗСУ, або разом зі спонсорами допомогла зібрати кошти на придбання необхідного на фронт.

Підписники обурені розіграшем авто від Саші Бо / скріншот: instagram.com/sashaabo/

Саша Бо розігрує дорогий автомобіль / скріншот: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, що Каменських захейтили за розіграш люкс-авто і дорогого смартфона. Артистка Настя Каменських нарвалася на гнів власних підписників. Підписники розлютилися на співачку і навіть дорікнули її в тому, що вона могла б і більше віддати на ЗСУ.

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