Красунчик-блондин: Пономарьов показав, як виглядав 25 років тому

Український співак показав архівне фото, на якому його не впізнати.

Олександр Пономарьов показав фото себе 25 років тому / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

Олександр Пономарьов засвітив себе на фото 25-річної давності

Як виглядав співак на початку нульових

Український співак Олександр Пономарьов поділився з шанувальниками архівним знімком, зробленим понад 25 років тому. Артист опублікував чорно-біле фото у своєму Instagram, на якому його важко впізнати.

На світлині початку 2000-х років молодий Пономарьов позує у світлій сорочці з короткою зачіскою, пофарбованою у блонд. Тоді виконавцеві було близько 27 років, і саме так виглядав співак у своїй юності.

Також Олександр Пономарьов розповів підписникам життєву історію. Артист зізнався, що, сидячи за кермом, помітив цікаву закономірність: водії на дорогих авто частіше отримують перевагу на дорозі, тоді як власників простіших машин пропускають значно рідше.

Олександр Пономарьов у молодості / фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

Втім, співак вирішив змінити підхід і почав сам грати у власну "гру": завжди пропускає інших водіїв, уявляючи, що за кермом — його близькі чи друзі. За словами Пономарьова, це додає позитивних емоцій і дарує приємне відчуття вдячності від інших, а часу на дорозі він при цьому зовсім не втрачає.

"У спину до тебе летять не прокльони, а вдячність. Ти прямо відчуваєш цю позитивну енергію. І від того їхати стає легше й радісніше. І ще, я не помітив втрати часу", — написав артист.

Олександр Пономарьов / інфографіка: Главред

Про персону: Олександр Пономарьов Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

